Poleg tradicionalnih budnic bodo številni kraji po državi na današnji mednarodni praznik dela v znamenju prvomajskih prireditev v čast delu in delavcem. Na Rožniku bo imel govor ljubljanski župan Zoran Janković, udeležence tradicionalnega prvomajskega srečanja na Joštu pri Kranju pa bo predvidoma nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor. Na prireditvi občine Šentjernej ob prazniku dela bo govornica evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

Na 1. maj, ki je državni praznik in dela prost dan, bodo prireditve med drugim tudi na Celjski koči, Križni gori, Lisci in Graški gori. Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost pa že 17 let prireja prvomajski sindikalni tabor na Gorjancih pri Miklavžu.

Praznik dela poziva delavce po vsem svetu k medsebojni solidarnosti. Praznovati so ga začeli leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu v ZDA. Tamkajšnji delavci so 1. maja 1886 zahtevali osemurni delavnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih šest protestnikov. Kot državni praznik so 1. maj na Slovenskem uzakonili leta 1948, neuradno pa so ga praznovali že prej.