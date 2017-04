Nadal je obenem slavil 51. turnirsko zmago na peščenih podlagah in bo skušal deseti naslov osvojiti tudi na odprtem prvenstvu Francije naslednji mesec, pred tednom dni pa je prav tako desetič slavil na mastersu v Monte Carlu. Tedaj je s prepričljivo zmago ubranil lanski naslov in postal prvi igralec v moderni dobi tenisa, se pravi v več kot štiridesetih letih, ki je na enem turnirju slavil kar desetkrat.

V Barcelonije je prišel šele do svoje druge lovorike letos, potem ko je v prejšnjih treh mesecih izgubil tri finalne dvoboje - Australian Open, Acapulco, Miami, vselej je bil boljši Roger Federer. Mladi avstrijski specialist za pesek Thiem je bil povsem enakovreden v prvem nizu, a Španec je izkoristil že najmanjšo priložnost in mu v deseti igri za 6:4 odvzel servis.

Nadal Avstrijcu ni ponudil veliko, saj je imel izjemno visok delež dobljenih točk ob prvem in drugem servisu, hkrati pa je vseskozi napadal sicer odličen servis nasprotnika. Ta je izkoriščal predvsem svoj izjemen kick servis, pri čemer je imel takoj po vrnjeni žogi številne priložnosti za 'enostavne' winnerje. Toda kralj peska se je prilagodil tudi na tovrstno igro, in ko je v drugem nizu Avstrijec nekoliko popustil in znižal nivo tenisa, povratka enostavno več ni bilo.

Nadal že zre proti desetemu slavju v Parizu

Španec je brez težav pripeljal tekmo do konca, dvakrat odvzel servis, zadržal svojega in slavil v drugem nizu s 6:1. Kralj peska morda ni več tako smrtonosen na forehand strani, vendar je bistveno boljši z backhandom. Na turnirju v Španiji ga je krasila izjemna zbranost, nizko število neizsiljenih napak in raznolika igra ob točkah, ki so odločale potek srečanja.

V Barceloni so le nekaj dni nazaj po njem poimenovali osrednje igrišče, mu pripravili prisrčen oder, s čimer so obeležili njegov novi mejnik, saj je kot prvi igralec sedaj kar dva turnirja osvojil desetkrat. A videti je bilo, da španski as, ki nerad pretirano slavi, že zre proti deseti zmagi v Parizu.