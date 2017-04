Od igralcev in glasbenikov so se na njej znašli Riz Ahmed, igralec iz serije Usodna noč (The Night of) in filma Rogue One: Zgodba vojne zvezd, oskarjevka Viola Davis, igralka Margot Robbie, komik James Corden ter glasbenika John Legend in Ed Sheeran. Kot je običajno, so obrazložitve za izbrane napisali drugi znani: za Sheerana Taylor Swift, za Cordna Elton John, za Ahmeda Lin-Manuel Miranda, za Margot Robbie Martin Scorsese, za Violo Davis Meryl Streep, za Legenda Harry Belafonte, Hellen Mirren je napisala posvetilo za igralca Ryana Reynoldsa, Cate Blanchett pa za igralko Sarah Paulson.