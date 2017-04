»Človek enostavno ne more prenesti šale na svoj račun,« je dejal voditelj prireditve, komik Hasan Minhaj. Zbranim novinarjem, politikom in hollywoodskim zvezdam so prikazali videoposnetke nastopov nekdanjih predsednikov od Reagana naprej, ki so po vrsti hvalili neodvisne medije, čeprav jim njihovo poročanje velikokrat ni ustrezalo. »Gospod predsednik nismo lažne novice, pripadajoče organizacije ali sovražniki ameriškega ljudstva,« je dejal predsednik Združenja dopisnikov Bele hiše Jeff Mason.

Minhaj je dejal, da se lahko le v Ameriki zgodi, da muslimanski fant zbija šale na odru na račun predsednika, vendar dodal, da bo verjetno kmalu znan pod zaporniško številko. Izpostavil je, da ameriškega voditelja ni na večerji, ker prebiva v Moskvi. Trump pravi, da ne pije alkohola in Minhaj je izrazil dvom v to z vprašanjem, katera trezna oseba objavlja tvite ob treh zjutraj.

»Rekli so mi, da če se bom delal norca iz vlade, potem bo to malenkostno, nepošteno in otročje. Skratka torej zelo predsedniško obnašanje,« je dejal in medije med drugim pozval naj se ne obremenjujejo preveč s Trumpovim igranjem golfa. »Dlje ga bomo s čem zamotili, kasneje se bo začela vojna s Severno Korejo.«