Pred protestnike, ki so se zbrali pred predsedniškim uradom in so želeli Putinu predati pisma, naj ne kandidira na volitvah 2018, so stopili policisti. Organizatorji iz skupine za človekove pravice Odprta Rusija so povedali, da je policija v drugih mestih, kjer so prav tako potekali protesti, opravila več aretacij. Vsaj 30 ljudi so pridržali v Sankt Peterburgu.

Putin uradno še ni razkril, ali se bo potegoval še za četrti mandat, večina v Rusiji pa verjame, da se bo to zgodilo.