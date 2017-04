Festival Fyre je soorganizator raper Ja Rule napovedoval kot »zmes glasbe, umetnosti in kulinarike«, vstopnice zanj pa so vključevale letalski polet iz Miamija, prenočišče v luksuznih »kupolah«, prostočasne aktivnosti pa so vključevale jogo in vožnjo s kajaki, poročajo ameriški mediji. Nekateri so za VIP vstopnice, ki naj bi vključevale luksuzno nastanitev, plačali več tisoč dolarjev. Organizatorji so obiskovalcem obljubljali lov na skriti zaklad in zabave na jahtah, v promocijskem videu pa so ljudi na otok vabile manekenke Bella Hadid, Emily Ratajkowski in Kendall Jenner.

Ko so na zasebni otok prispeli prvi navdušenci, so hitro ugotovili, da o luksuzu ni ne duha ne sluha. Tam je stalo zgolj nekaj šotorov, namesto vrhunske pojedine pa je bil na voljo sir, postrežen v škatlah iz stiroporja. Glasbena skupina Blink-182 je skoraj nemudoma odpovedala nastop, večina poletov na otok je bila odpovedanih. Kdor je že bil na otoku, je iskal kakršnokoli možnost, da se vrne nazaj na kopno. Festival so nekateri opisali kot »popolno polomijo«, nekateri pa so se na twitterju pošalili, da je šlo za »Igre lakote« za bogataše.

V petek zjutraj so organizatorji festival odpovedali zaradi »okoliščin, na katere niso imeli vpliva«.