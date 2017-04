Policisti PP Ljubljana Vič so imeli včeraj v postopku državljana Afganistana, ki bi se moral na osnovi Dublinske uredbe že februarja vrniti v Nemčijo, kjer je v preteklosti že prosil za mednarodno pomoč. Po navedbah policije je tako tujec že od februarja nezakonito bival v Sloveniji, od takrat pa se je tudi izmikal policijskemu postopku. Po obvestilu iz azilnega doma v Ljubljani, kjer je moški znova zaprosil za mednarodno zaščito, so policisti odšli ponj z namenom prijetja in nastanitve v Centru za tujce v Postojni zaradi vrnitve v Nemčijo.

Policija: poškodbe so nastale med begom, ne prijetjem Po navedbah policije je državljan ob prihodu policije v azilni dom pobegnil s kolesom, enemu od policistov ga je uspelo dohiteti in prijeti. Ker se je temu upiral, je policist v skladu z zakonom uporabil prisilna sredstva (fizična sila - davljenje od zadaj in sredstva za vezanje invklepanje). V policiji poudarjajo, da tujec zaradi uporabe teh sredstev ni bil poškodovan, saj da so poškodbe nastale med begom in padcem s kolesa. Številne organizacije za človekove pravice pa so njegovo prijetje opisale kot napad policije na begunca, kar naj bi po njihovem mnenju razkrival tudi spodnji posnetek. Tujec je zdravniško pomoč zavrnil, po končanem postopku, v katerem so mu izdali odločbo o vrnitvi s prepovedjo vstopa v Slovenijo za eno leto, pa so ga namestili v Centru za tujce v Postojni, kjer čaka na izročitev Nemčiji.