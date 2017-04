Okoli pol tretje ure popoldan je na regionalni cesti med Pernico in Lenartom izven naselja Lozane v trčenju dveh avtomobilov umrl 77-letni moški. Njegovi trije sopotniki in voznica drugega avtomobila so v bolnišnici, vsi pa so izven smrtne nevarnosti, so sporočili iz PU Maribor.

‎