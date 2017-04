S tekmami šestega kroga se začenja drugi del končnice, najpomembnejši dvoboj pa se obeta v deželi suhe robe. Obe ekipi sta v prejšnjem krogu remizirali doma (Ribničani doma proti Kopru s 24:24, Velenjčani proti Celju s 25:25), brez zmagovalca po rednem delu (28:28) se je končal tudi njun dvoboj za tretje mesto na sklepnem turnirju pokala Slovenije v Mariboru, ki pa ga je nato po dveh podaljških dobilo Gorenje (37:35). Tudi v prvem krogu letošnje končnice so se Velenjčani v Rdeči dvorani precej namučili z gosti, a na koncu le zmagali z 29:25.

Medtem ko so Ribničani z remijem proti Kopru prekinili niz treh zaporednih ligaških porazov (Loka, Celje, Gorenje), je trener Damjan Škaper – nasledil je svojega nekdanjega šefa Roberta Beguša, ki je odstopil po pokalu v Mariboru – na prvi tekmi v samostojni vlogi osvojil prvo točko. A danes ga čaka težje delo, kajti Gorenje prihaja po zmago, ki jo nujno potrebuje v boju za naslov prvaka. To potrjujejo tudi besede levorokega ostrostrelca Nejca Cehteta, ki je bil s petimi goli (skupaj z Nikom Medvedom) prvi strelec Velenjčanov na sredinem derbiju s Celjani: »Tekma s Celjem nam je pobrala nekaj moči in povzročila utrujenost, a to ne bo izgovor, da se v Ribnici ne bi borili do zadnjih atomov moči. V Ribnici je vroč teren, čaka nas težka tekma, a verjamem v našo zmago. Ne zanima nas nič razen zmaga.«

V celjski Zlatorog prihaja Loka iz Škofje Loke, dvomov o zmagovalcu pa seveda ne bi smelo biti. Prav z visoko zmago s plus enajst na Gorenjskem (36:25) so Celjani začeli letošnjo končnico za prvaka, danes pa bodo lahko spet v celoti računali na organizatorja igre Miho Zarabca, ki je bil v Škofji Loki s šestimi zadetki (skupaj s Tilnom Kodrinom) prvi strelec pivovarjev. Trebanjec in bodoči član nemškega Kiela je na derbiju prejšnjega kroga proti Gorenju dobil močan udarec v obraz od Alema Toskića, zato je tako med tekmo kot po njej čutil posledice. Toda Zarabec (po udarcu v prvem polčasu je pred začetkom drugega celo bruhal v garderobi) ni bil jezen samo na Toskića, ampak tudi na sodnika, saj je ostro kritiziral njuno delitev pravice na igrišču, poleg tega pa je dejal, da je vesel, da tudi zaradi takšnih čudnih zadev zapušča Slovenijo.

Koper je v prejšnjem krogu remiziral v Ribnici, čeprav je še manj kot 30 sekund pred koncem zaostajal za dva zadetka (22:24). Toda do zadnjega znaka sirene je Adam Bratkovič, z osmimi zadetki iz devetih poskusov prvi strelec Primorcev, dvakrat zadel polno in gostom priigral pomembno točko. Z remijem je Koper prekinil niz treh zaporednih ligaških porazov (Loka, Celje, Gorenje), točko iz Ribnice pa želi nadgraditi danes proti Krki v Novem mestu, ki jo je v Bonifiki premagal z 28:22. »Verjetno točka iz Ribnice pomeni, da bo o končnem tretjem mestu v letošnji ligi odločala medsebojna tekma zadnjega kroga v Kopru, toda pred tem nas čaka še nekaj pomembnih tekem. Ena izmed njih je tudi v Novem mestu, kjer moramo absolutno zmagati,« napoveduje 22-letni krilni igralec Kopra Adam Bratkovič.

Končnica za prvaka, 6. krog, danes ob 19. uri: Riko Ribnica – Gorenje, Celje PL – Loka, ob 20.30: Krka – Koper.