Zmaga Slovenije

Na prvi tekmi ruske turneje je hokejska reprezentanca Slovenije premagala Norveško B s 5:3 (1:0, 3:0, 1:3). Za Slovenijo so zadeli Aleš Mušič, Robert Sabolič, Žiga Pance, Anže Kuralt in Jan Muršak. Slovenski tabor je v minulih dneh pohvalil razmere za delo v Sankt Peterburgu, kjer bo reprezentanca danes popoldne odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom svetovnega prvenstva. Nasproti ji bo stala ruska vrsta do 25 let. Selektor Nik Zupančič pričakuje, da bo dvoboj z rezervno rusko selekcijo pravi test pred odhodom v Pariz, po tekmi pa bo objavil dokončni seznam reprezentance za nastop v Franciji.