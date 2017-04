Moštva, ki se v košarkarski ligi za prvaka borijo za preostali polfinalni vstopnici, po današnjem dnevu ne bodo več imela popravnega izpita. Olimpijo v zadnjem, 10. krogu zmaga na gostovanju pri Krki gotovo pelje v izločilne boje, četrti potnik pa bi bil v tem primeru uspešnejši v obračunu med Zlatorogom in Hopsi. Če Olimpija izgubi, jo med najboljše štiri klube v državi pelje zmaga Zlatoroga proti Hopsom, v nasprotnem primeru pa bi napredovali Polzeljani in Laščani. Obe tekmi se bosta začeli ob 20. uri.

Na obračunu rivalov Krke in Olimpije bo zanimivo videti predvsem, kakšen pristop bodo ubrali Novomeščani. Bo Simon Petrov kalkuliral, spočil nosilce ter jim s tem omogočil, da si naberejo moči pred odločilnimi obračuni v državnem prvenstvu, ali bo poskušal maščevati poraz Olimpije v zadnjem krogu lige ABA proti Zadru, ki je dolenjsko moštvo ob zmagi proti Ciboni za leto dni izločil iz jadranskega tekmovanja? Jasno je sicer, da si je Krka zadnje mesto ter izpad iz regionalnega tekmovanja zakuhala sama s katastrofalnimi predstavami skozi sezono, a je trenerski štab in igralce poraz Ljubljančanov zagotovo vsaj nekoliko prizadel. To pa verjetno niti ne bo glavni razlog, da bo 41-letni Novomeščan vseeno poskušal zagreniti življenje zmajem. Ob zmagi in presenečenju Hopsov bi se namreč pred končnico znebil največjega konkurenta v boju za naslov prvaka, s katerim bi se v nasprotnem primeru najverjetneje pomeril že v polfinalu. Olimpija sicer še lahko zasede tudi tretje mesto, a mora za to ugnati Krko, Hopsi pa Zlatorog.

Ob vsem povedanem je jasno, da bo Olimpija predvsem poskušala premagati Krko, kar bi ji zagotovilo polfinale ne glede na izid tekme v Laškem. A v trenutnem stanju bi bil to za trenerja Gašperja Okorna in njegove igralce ogromen podvig. Napad pri Ljubljančanih predvsem po zaslugi trojice Oliver-Jefferson-Hrovat še nekako deluje, medtem ko je v ligi za prvaka obramba pod vsako kritiko. »Najtežje je voz izvleči iz blata. To je dejstvo. V zadnjem obdobju smo poskusili vse, da bi igralce predramili. Sami pa vidite, da obramba še naprej pušča na vseh straneh. V igri nimamo več prave ostrine. Sicer se po naravi vnaprej nikoli ne vdam, a sem predvsem psihično že precej izčrpan. Preprosto se ne znamo več stepsti. Naredimo ogromno prekrškov na vsaki tekmi, a so ti posledica napak v obrambi, in ne agresivnosti,« pred morda zadnjo tekmo v sezoni razmišlja Gašper Okorn, ki tudi tokrat skoraj gotovo ne bo mogel računati na pomoč Nikole Jankovića. »Jankovića ni več na treningih. Opravlja samo terapije, brez treninga pa ne more igrati. Devetindevetdesetodstotno je njegova zgodba v tej sezoni končana.«

Potem ko je bil Zlatorog kljub izgubi najboljšega posameznika Igorja Tratnika med tednom v Tivoliju z nogo in pol že v polfinalu, je na koncu izgubil in s tem ogrozil mesto v končnici. Laščani se tako v današnji obračun s Hopsi ne morejo podati sproščeno, temveč bodo pod pritiskom zmage. A slednje bo na drugi strani veljalo tudi za Polzeljane. »Proti Hopsom želimo igrati zavzeto in zbrano vseh 40 minut, v tekmo pa vstopamo z enim samim ciljem – to je uvrstitev v polfinale državnega prvenstva,« je jasen trener Zlatoroga Aleš Pipan. Enak načrt ima tudi strateg Hopsov Boštjan Kuhar: »Tokratni lokalni derbi bo eden pomembnejših, saj bo odločal o potniku v polfinale. Želim si, da bi se v Laškem zbralo čim več naših navijačev.«

Liga Nova KBM, 10., zadnji krog, za prvaka, danes ob 18. uri: Krka – Olimpija, Zlatorog – Hopsi, ob 20. uri: Helios – Rogaška, za obstanek, danes ob 18. uri: Primorska – Tajfun, ob 19. uri: Šenčur – Podčetrtek, že odigrano: LTH Castings – Portorož 87:56.