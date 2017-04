Uvod v spomladanski del prvenstva je obetal suveren pohod Triglava proti vrnitvi v prvo ligo. Začel ga je z zmago na derbiju proti prvemu zasledovalcu Dobu, krog pozneje pa je prednost pred njim povišal na devet točk. A pet krogov pred koncem se obeta bolj napet zaključek, saj so Dobljani (s tekmo več) razliko zmanjšali na tri točke.

V zadnjih treh krogih so prav tolikokrat zmagali, medtem ko je Triglav le enkrat in za nameček točke oddal ekipama z dna lestvice: vse tri Veržeju, v Vipolžah je remi reševal v končnici z dvema zadetkoma prvega strelca ekipe in lige Mateja Poplatnika. Remi v Brdih je trenerju Siniši Brkiću povzročil tudi nekaj dodatnih skrbi, saj zaradi kazni na tekmi proti Dravi ne more računati na tri igralce prve ekipe: Bukaro, Robnika in Šmita. Dvoboj nekdanjih prvoligašev, ki nista bila nikoli istočasno v najvišjem rangu tekmovanja, bo pokazal, ali je vodilna ekipa v zadnjih krogih le malce popustila ali pa se je morda vanjo naselilo nekaj nervoze ob pogledu na ciljno črto. Neposredna popotnica na tekmo sta sicer dve gladki zmagi proti Ptujčanom, ki pa prihajajo v Kranj neobremenjeni v varnem zavetju sredine lestvice in z novega dokazovanja željnim veteranom Nastjo Čehom.

Že pred jutrišnjo tekmo v Kranju bo jasno, ali bo kranjskemu izzivalcu Dobu uspelo vztrajati v zmagoviti seriji, saj ga danes čaka še ena tekma resnice, tokrat s Krko. Ob manj tekmovalnega naboja med Ankaranom in Brežicami, ki sta prav tako v varnem delu lestvice, se bo toliko bolj iskrilo na dnu, kjer bodo Veržej in Brda odigrali morda ključno tekmo za obstanek. Brici imajo dve točki več in zmago ter remi s prejšnjih dveh tekem, tako da so po tej plati v rahli prednosti.

Pari 23. kroga, danes ob 17. uri: Farmtech Veržej – Brda, Roltek Dob – Krka, Ankaran Hrvatini – Brežice Terme Čatež, jutri ob 17. uri: Triglav Kranj – Drava Ptuj.