Rivalstvo med Tottenhamom in Arsenalom velja za eno najbolj srditih v angleškem nogometu. Kako veliko je sovraštvo med kluboma, pove že dejstvo, da navijači topničarjev že vrsto let praznujejo dan svetega Totteringhama oziroma trenutek, ko jih mestni tekmec na lestvici niti teoretično ne more več ujeti. A v letošnji sezoni je vse drugače. Tottenham zaostaja zgolj za vodilnim Chelseajem, njihova prednost pred šestouvrščenim Arsenalom pa znaša kar 14 točk.

Tekmeca s severnega predela Londona se bosta znova udarila jutri na White Hart Lanu, v primeru slavja domačih pa bi se prvič po sezoni 1994/1995 zgodilo, da bi podporniki Arsenala ostali brez svojega priljubljenega praznika. Toda varovance trenerja Mauricia Pochettina bodo gnale več kot le stare zamere do topničarjev in verjetnost, da sezono sklenejo pred njimi. Njihove ambicije so precej večje, saj so še vedno v igri, da osvojijo svoj prvi naslov angleškega prvaka po letu 1961. »Verjetnost, da sezono sklenemo pred Arsenalom, nam ne predstavlja dodatne motivacije ali bremena. Za nas je večji izziv zmanjšanje zaostanka za Chelseajem. Razmišljamo o večjih stvareh, kot je Arsenal. Če želiš nekega dne osvajati lovorike, moraš biti tudi mentalno na višji ravni,« meni Mauricio Pochettino. Tottenham se ta hip zdi malodane nepremagljiv, saj je dobil zadnjih osem prvenstvenih tekem, še veliko bolj pa je impresiven podatek, da so edino moštvo v ligi, ki je v letošnji sezoni doma še neporaženo.

Da bo njegova ekipa tokrat v podrejenem položaju, priznava tudi Arsenalov strateg Arsene Wenger, za katerega bo to že jubilejni, 50. derbi s Tottenhamom. Doslej ga je premagal na 22 tekmah, na 20 je remiziral, le sedemkrat izgubil. »V življenju garaš za lastne dosežke in ne za dosežke drugih. Najpomembneje je, da se osredotočimo na lastno predstavo in poskušamo zmagati,« meni Arsene Wenger, ki mu grozi najslabša sezona, odkar je leta 1996 sedel na trenerski stolček Arsenala. Če bo z ekipo tudi v nadaljevanju igral v podobno neprepričljivem ritmu kot večji del sezone, se utegne zgoditi, da bo klub po 19 zaporednih sezonah znova ostal brez nastopov v ligi prvakov. »Mislim, da prva tri mesta v prvenstvu še niso oddana. Še imamo priložnost, da tam končamo tudi mi. Če bomo zmagali na preostalih tekmah, nam ne bo treba špekulirati,« pravi 67-letni Wenger.

Francoz na tekmi zaradi poškodb ne bo mogel računati na Shkodrana Mustafija, Davida Ospino, Lucasa Pereza in Santija Cazorlo, pod vprašajem je tudi nastop Laurenta Koscielnyja, ki ima težave s kolenom, po besedah Wengerja pa so njegove možnosti za nastop 60-odstotne. Povsem brez skrbi ni niti Pochettino, saj si je vezist Moussa Dembele na tekmi proti Crystal Palaceu zvil gleženj, prvič po januarski poškodbi pa naj bi priložnost v prvi postavi dobil 26-letni angleški reprezentant Danny Rose.