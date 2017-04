V državnih prvenstvih po Evropi se začenjajo finiši sezon. Najbolj razburljivo je v Španiji, kjer so do konca še štirje krogi. Barcelona in Real sta izenačena po točkah, a je Real v prednosti. Ima doslej tekmo manj, saj mora odigrati še zaostali dvoboj s Celto v Vigu. Potem ko je Real med tednom z zasedbo B brez največjih zvezdnikov (Ronaldo, Bale, Benzema, Modrić, Kroos, Ramos…) s 6:2 zmagal na gostovanju pri Deportivu, bo danes gostil vselej neugodno Valencio, ki bo oslabljena za tri igralce.

Medtem ko se Real bori za naslov španskega in evropskega prvaka, se marsikaj dogaja v zakulisju kluba. Španski mediji poročajo, da vratar David de Gea zahteva prestop iz Manchestra Uniteda v Real, ki je zanj pripravljen plačati 75 milijonov evrov odškodnine, kar bi bil nov rekord za vratarja. Za škandal je poskrbel lastnik Malage, katarski šejk Abdullah Ahmed Al Thani, ki je na twitterju zapisal, da katalonski izmečki naslova ne bodo niti povohali. Barcelona ga je že prijavila ustreznim organom. Malaga bo gostila Real v zadnjem krogu španskega prvenstva. Barcelona bo v mestnem derbiju gostovala pri Espanyolu.

V drugih največjih ligah v Evropi Bayern v Nemčiji in Juventus v Italiji – oba imata po osem točk prednosti pred zasledovalci – že hladita šampanjec. V Angliji ima Chelsea štiri točke zaloge pred Tottenhamom. V Franciji sta Monaco in PSG izenačena, a ima Monaco tekmo manj.

Rijeka pod taktirko Matjaža Keka je le še korak od zgodovinskega prvega naslova hrvaškega prvaka, s čimer bi naredila konec desetletni vladavini zagrebškega Dinama. Rečani, ki danes gostijo Inter, jurišajo proti naslovu prvaka. Šest krogov pred koncem imajo osem točk naskoka pred Zagrebčani, ki bodo na Maksimirju igrali z zadnjo Cibalio. Kljub veliki prednosti so Rečani pod pritiskom, saj je v slačilnici le pet igralcev, ki že imajo izkušnje z osvajanjem naslova prvaka. To sta Slovenca Roman Bezjak, trikrat bolgarski prvak z Ludogorcem, in Matic Črnic, štirikrat slovenski prvak z Mariborom, Avstrijec Alexander Gorgon, enkrat avstrijski prvak z Austrio Dunaj, ter Hrvata Frank Andrijašević in Mate Maleš, po enkrat prvaka z Dinamom, a sta imela skromno minutažo.

»Izkušnje z bojem za prvaka v Bolgariji in na Hrvaškem so podobne. Vedno je bil tekmec le en klub, nikoli ni bilo troboja. Na tekmah Rijeke je veliko boljše vzdušje, kot je bilo v bolgarskem prvenstvu. V Bolgariji je stadion 'gorel' le, ko je Ludogorec igral v ligi prvakov in evropski ligi,« je primerjavo potegnil slovenski reprezentant Roman Bezjak, igralec z največ izkušnjami v slačilnici Rijeke, kako se osvaja lovorike. Ob tem je zanimivo, da je Bezjak lovorike z Ludogorcem v Bolgariji osvajal z Ivanom Petevom, ki je trenutno trener Dinama. Čeprav so Zagrebčani izgubili dve tekmi zapored s Hajdukom in Slavenom Belupom, vodstvo ni zamenjalo bolgarskega trenerja.