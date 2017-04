Šesti derbi sezone med Olimpijo in Mariborom bo imel najmanj tekmovalnega naboja. Maribor mora zaradi prednosti 15 točk le še teoretično potrditi 14. naslov prvaka. Ker to lahko stori drevi z uspehom na stadionu največjega tekmeca, je tekma posebna predvsem za goste, ki bodo imeli podporo najmanj 1200 navijačev. V taboru Olimpije so odločeni, da preprečijo slavje Maribora v slovenski prestolnici. Leta 2001 je Maribor že proslavljal naslov prvaka sredi Ljubljane, ko je za Bežigradom remiziral (1:1), Olimpija pa je potrebovala zmago.

Za Olimpijo tekma ni le čast, ko gre za derbije z Mariborom, ampak je pomembna tudi v boju za drugo mesto, ki ga napadajo tudi Domžale in Gorica. »Naredili bomo vse, kar znamo in smo sposobni, da osvojimo tri točke. Za nas je največja motivacija že to, da Mariboru preprečimo proslavljanje naslova na našem stadionu. Maribor ima kakovost, a v pokalu smo ga izločili,« napoveduje trener Safet Hadžić, ki se mu je seznam poškodovanih podaljšal za kreativnega vezista Wobayja. V ekipo se vrača Eleke, ki ni igral v Krškem, ker je skupaj z Oduwo in Boatengom po cirkuško ponočeval pred gostovanjem v Posavju.

V pokalu je Olimpija izločila Maribor, ker je Hadžić nosilne vloge namenil Ljubljančanom in odpisanim. »Predvsem za igralce, ki so Ljubljančani, je to posebna tekma, To ne pomeni, da bo zasedba enaka, kot je bila v pokalu. Krpamo se iz tekme v tekmo ter formo lovimo iz tedna v teden,« je dodal Hadžić, za katerim so najtežji dnevi v trenerski karieri. »Ko sem sedel na klop, je bilo resnično težko, zdaj pa se stvari počasi umirjajo. Vem, kaj pomeni Olimpija, pritisk in rezultat,« je priznal Hadžić. Ob igrišču deluje zelo mirno, čeprav v njem vre, zato mora krotiti emocije, da ne pride do neprijetnih scen. S prihodnostjo na klopi Olimpije se ne obremenjuje. »Trenutno je pomemben le rezultat, torej osvojitev drugega mesta in zmaga v pokalu. Vse drugo je v rokah predsednika Mandarića. Če mu bom všeč, bo dobro, sicer pa vemo, kako je v nogometu,« je diplomatski 48-letni Hadžić, sicer rojeni Ljubljančan.

»Vsak poraz na domačem stadionu je neprijeten. To še posebej velja za tekmo, ko v goste pride Maribor,« razmišlja postavni branilec Olimpije Aris Zarifović, eden od odpisanih, ki jih je na igrišče vrnil Hadžić. Je vzor borbenosti in odločnosti. S svojo brezkompromisno igro je postal nočna mora za najboljšega strelca Maribora Luko Zahovića. Igralci Olimpije zatrjujejo, da govorice o zanimanju Indijcev za nakup kluba ne vplivajo na dogajanje v slačilnici.

Odvisno od vremena in postave Mariborčani dobro vedo, kaj bo ključna želja Ljubljančanov. Prestaviti vijoličasto slavje sredi prestolnice. »Na kateri drugi dan, zato bo tekma zahtevna,« je poudaril Darko Milanič. Že po samozavesti, ki je po pokalnem izpadu za odtenek previdnejša, je mogoče razbrati, da so Mariborčani osredotočeni le na naslov. Mitja Viler ni želel razkriti, kaj bo ušpičil, če Maribor že danes štirinajstič postane prvak. »Težko pa vidim, da bi bili oni bolj motivirani kot mi,« je kljub temu dodal branilec, ki ima z Mariborom (tako kot Aleš Mertelj in Aleksander Rajčević) pet naslovov prvakov, le Marcos Tavares ima vseh »Zahovićevih« šest. Še pa pomni, kako je pred dvema letoma polival šampanjec. Lani ga v Mariboru niso niti odpirali, pokalnega naslova se na ploščadi Ljudskega vrta ne slavi. Letos bo drugače, a mariborski navijači bi radi slavili že v Stožicah. Ker je med včerajšnjo tiskovno konferenco (še) pošteno deževalo, je Milanič omenil tudi vreme kot dejavnik, ki bo vplival na njegovo postavitev. Bolj kot izostanek Marwana Kabhe in Denisa Šmeja ima ob izostanku poškodovanega Dareta Vršiča le dve opciji za postavitev: z rombom ali brez. Po zmagah nad Domžalami in Rudarjem je izpostavil pragmatizem pred všečnostjo, ki da ga je pogrešal zlasti v obeh pokalnih derbijih z Olimpijo. »Tako globoko, kot so se branili v pokalu, se ne bodo. Res kar precej menjavajo, ohranjajo pa enako postavitev,« je Milanič dopolnil Vilerjevo napoved, da bodo zmaji najbrž vnovič premešali začetno postavo. Tekmo bo sodil Andrej Žnidaršič iz Kranja. Verjetni postavi – Olimpija: Vodišek, Baskera, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Kapun, Bajrić, Vukčević, Kirm, Abass, Benko. Maribor: Handanović, Palčič, Šuler, Defendi, Viler, Bohar, Vrhovec, Pihler, Hotić, Tavares, Zahović. Naš namig: 0.

GORICA – KRŠKO danes ob 18. uri, sodnik: Obrenović Gorica je hit pomladi, tokrat pa bodo zaradi kartonov manjkali Boben, Filipović in Nagode. V ospredju utegneta biti najboljša strelca. Goričan Miran Burgić se s 14 goli spogleduje z naslovom najboljšega strelca, saj za Glavino in Zahovićem zaostaja le za gol, obenem pa razmišlja o koncu kariere. Hrvat v dresu Krškega Filip Dangubić je z enajstimi zadetki eden najbolj vročih mladih napadalcev lige, v kateri igra kot posojeni igralec Rijeke. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Škarabot, Burgić, Celcer, Gregorič, Jogan, Kapić, Kolenc, Osuji, Žigon, Edafe. Krško: Zalokar, Pušaver, Vuklišević, Dušak, Gorenc, Kovačič, Sadiković, Mensah, Dangubić, Gatarić, Škrbić. Naš namig: 1.

ALUMINIJ – RADOMLJE jutri ob 15. uri, sodnik: Jug Aluminij bo igral z velikim bremenom favorita. Kidričani nujno potrebujejo tri točke, če želijo prehiteti Krško in se izogniti dodatnim kvalifikacijam. Radomljani bodo zahteven tekmec. Forma se vzpenja (remija z Domžalami in Olimpijo, tesen poraz z Gorico), obenem pa bodo sproščeni, saj so zapravili tudi teoretične možnosti za obstanek. Ker bo v drugi ligi nižji proračun, nekateri nogometaši igrajo tudi za pogodbe v novih klubih. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Kocić, Damiš, Turkalj, Zeba, Tahiraj, Kramer, Vrbanec, Muminović, Škoflek, Bizjak. Radomlje: Ivačič, Balić, Cerar, Gajić, Jakovljević, Jazbec, Karamatić, Kovjenić, Primc, Šipek, Jugovar, Naš namig: 1.

CELJE – KOPER jutri ob 16.55, sodnik: Balažič Celjani nujno potrebujejo zmago v boju za Evropo, saj za četrto Gorico zaostajajo štiri točke. Trener Celjanov Igor Jovičević tudi že postavlja temelje za naslednjo sezono, da bi bili konkurenčni v boju za vrh lestvice. Koprčani so realno izpadli iz boja za Evropo, obenem so imeli težave z disciplino znotraj kluba, saj sta bila nekdanji hrvaški reprezentant Danijel Pranjić, ki je igral tudi za Bayern, in Šved Darko Lukanović suspendirana. Verjetni postavi – Celje: Vidmajer, Travner, Džinić, Barišić, Cvek, Pungaršek, Cvijanović, Lupeta, Požeg Vancaš, Volaš. Koper: Antolović, Paljk, Datković, Gregov, Horvat, Hodžić, Krivičić, Križman, Ibričić, Belima, Park. Naš namig: 1.

Domžale – Rudar 3:0 (0:0) Strelci: 1:0 Franjić (57), 2:0 Repas (65), 3:0 Majer (77/11 m). Stadion ob Kamniški Bistrici, gledalcev 600, sodnik: Kajtazović (Kranj), rumeni kartoni: Husmani;Trifković, Bolha. Domžale: Milić, Širok, Dobrovoljc, Blažič, Balkovec, Husmani, Franjić (od 79. Batrović), Majer, Vetrih (od 86. Žužek), Repas, Firer (od 76. Bratanović), trener: Rožman. Rudar: Radan, Iharoš, Grgić, Billong, Mužek, Bolha (od 81. Pišek), Babić, Črnčič (od 70. Lotrič), Bokalić (od 46. Trifković), Vručina, Mary, trener: Radinović. Igralec tekme: Žan Majer (Domžale). Streli v okvir gola: 7:2, streli mimo gola: 3:4, koti: 3:4, prekrški: 19:19, prepovedani položaji: 0:1, posest žoge (v odstotkih): 59:41. Domžale so v drugem polčasu z učinkovito igro potrdile sloves najučinkovitejšega napada v ligi. Pri vseh treh golih gostiteljev je sodeloval vezist Žan Majer. Pri prvih dveh zadetkih je bil podajalec, za tretjega pa je z močnim strelom realiziral enajstmetrovko. Zmaga Domžal pomeni, da če želi Maribor že danes teoretično potrditi naslova prvaka, mora v Stožicah proti Olimpiji osvojiti vse tri točke.