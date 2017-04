Izstrelitev so ameriškim medijem potrdili tudi ameriški vojaški viri, ki menijo, da gre za raketo srednjega dosega KN-17. Do izstrelitve je prišlo nekaj ur po zasedanju VS ZN med katerim je ameriški državni sekretar Rex Tillerson mednarodno skupnost pozval naj prekine diplomatske odnose s Pjongjangom in poveča pritisk s sankcijami.

Za zdaj še ni jasno ali je bila izstrelitev posledica kljubovanja ZDA in drugim državam ali pa je morda šlo za neposredno provokacijo predsednika Kim Jong Una predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki v soboto slavi 100 dni svojega vladanja.