V Sloveniji na tisoče javnih cest poteka po zasebnih zemljiščih. Po ocenah Geodetskega zavoda Celje nima urejenega lastništva skoraj vsaka tretja občinska cesta in vsaka druga občinska pot ali skupno približno 23.000 kilometrov cest. Tudi po analizi geodetske uprave iz leta 2006 so v javnih evidencah (zemljiškem katastru in zemljiški knjigi) v celoti urejeni podatki in s tem nesporno tudi lastništvo zgolj za tretjino vseh cest v državi, natančneje za 11.800 kilometrov od skupno 34.500 kilometrov cestnih površin.

Skupina 69 občin je letos vladi, državnemu zboru in državnemu svetu predlagala sprejetje zakona, po katerem bi država oziroma občine lahko brez kakršne koli odškodnine vpisale lastninsko pravico na tiste javne ceste oziroma zemljišča pod njimi, ki v naravi obstajajo in se uporabljajo že več kot deset let. »Glede na dejstvo, da lahko vsakdo priposestvuje lastninsko pravico, če več kot deset let na nepremičnini izvaja dobroverno lastniško posest, menimo, da je primerno, da to velja tudi za državo in občine,« so