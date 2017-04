Zaradi brexita se bosta morali od Londona posloviti tudi dve evropski agenciji, ena od njiju je Evropska agencija za zdravila (Ema) z 900 zaposlenimi. Države članice EU že vse od lanskega poletja na veliko lobirajo, da bi si odtrgale kos postbrexitovske pogače. Vsaka evropska agencija namreč s svojimi zaposlenimi in njihovimi družinskimi člani za države gostiteljice predstavlja ne le prestiž, temveč tudi neposreden pozitiven gospodarski učinek. Precej pozno pa se utegne v to bitko podati naša država, potem ko so pripravili medresorsko analizo stanja in potrebnih ukrepov v primeru, da bi se Slovenija odločila za kandidaturo za sedež Eme.

Slovenija, ki že gosti Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), je konec lanske jeseni pokazala nekoliko zadržano zanimanje za to, da bi se poskušala potegovati tudi za sedež Eme ali katere od njenih enot. Medtem ko so države druga za drugo napovedovale svoje kandidature za Emo, so v slovenski vladi ocenjevali, da bo med sprejemanjem odločitve o morebitni kandidaturi poleg vsebinskih, organizacijskih in ekonomskih analiz treba upoštevati tudi, da je evropski svet leta 2008 v sklepih potrdil, da naj bi se nove agencije ustanavljale v novih državah članicah EU, pri čemer bi imele ustrezno prednost tiste, ki sedeža agencije še nimajo. Uradno kandidaturo za Emo naj bi po takratnih zatrjevanjih v vladi bilo mogoče izdati šele z britanskim izstopom iz EU.

Analiza pripravljena,a brez odločitve V vrsti za sedež Eme so se Švedski, Irski, Španiji, Nemčiji, Italiji in Poljski nedavno z uradnimi kandidaturami pridružile še Nizozemska, Danska, Romunija in Malta. Neformalno število zainteresiranih držav za sedež Eme je kar dvajset. V tekmo bi se utegnila zdaj podati tudi Slovenija. Na vladi so namreč pripravili medresorsko analizo stanja in potrebnih ukrepov, če bi se Slovenija odločila za kandidaturo za sedež Eme. Analiza je zaupna, po naših informacijah pa vsebuje analizo nepremičninskega trga, ustreznosti letalskih povezav Slovenije z drugimi prestolnicami in možnostmi pridobivanja služb družinskim članom zaposlenih v agenciji. Vlada o morebitni kandidaturi vse doslej še ni razpravljala, kar je glede na močno konkurenco drugih držav, ki so se podale v tekmo za sedež Eme, že izgubljen časovni element. Tudi to, kdaj bi o morebitni kandidaturi lahko razpravljala, po naših informacijah še ni določeno. »Dolg seznam kaže na velik interes. Slovenija bo morala dobro predstaviti svojo tržno nišo, ki bo prepričala o dodelitvi sedeža agencije,« je opozoril Dragan Barbutovski, soustanovitelj zavoda Evropa misli, ki je bil že v preteklosti kritičen zaradi počasnega odziva Slovenije pri zavzemanju za sedež agencije.

Elementi za pridobitev sedeža agencije Pred meseci so na zunanjem ministrstvu poudarjali, da tradicionalno države članice EU v okviru svoje kandidature zagotovijo tudi prispevek, ki vključuje zagotovitev prostorov, subvencioniranje najemnine za določen čas ali druge prispevke. Vendar to ni celoten del enačbe, kako pridobiti sedež evropske agencije. »Za pridobitev sedeža evropske agencije je treba poleg želje po pridobitvi sedeža imeti tudi konkreten predlog, kaj lahko Slovenija ponudi,« je dejal Barbutovski in našteval: »Pomembne so dobre letalske povezave z evropskimi prestolnicami, pri čemer Slovenija ni najboljša. Možnost izobraževanja otrok zaposlenih v agenciji je prav tako pomembna. Ker bo jeseni v Ljubljani slednjič odprta evropska šola, kot je bilo obljubljeno ob ustanovitvi Acerja v Ljubljani, bo tukaj storjen korak naprej. Prav tako so v lokalnem okolju pomembne zaposlitvene možnosti partnerjev zaposlenih v agenciji.« Ob teh logističnih in človeških elementih za kandidaturo sedeža agencije pa so pomembni še drugi elementi. Agencija denimo potrebuje 26.000 kvadratnih metrov delovnih prostorov, zahteva še hitre povezave do središča mesta in zadostne nastanitvene zmogljivosti hotelov, saj agencijo na leto obišče okoli 36.000 ljudi. Prav toliko obiskovalcev pa je zgolj ena od trofej za gospodarstvo države, kjer je sedež agencije. Dodatno se namreč na zaposlene kot dobavitelji vežejo še številna druga lokalna podjetja.

Kandidaturo podpirajo v Leku in Krki Slovensko kandidaturo za sedež Eme podpirajo tudi v farmacevtskih podjetjih Lek in Krka, kjer so jih vladni predstavniki o morebitni kandidaturi za sedež agencije povprašali v minulih mesecih. Evropski svet bi utegnil odločitev o selitvi Eme sprejeti v prihodnjih mesecih, dejanska selitev pa naj bi se zgodila leta 2019.