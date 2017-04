»Na hitrih zmenkih smo vsakič prepoznali več perspektivnih diplomantov in jih povabili k sodelovanju, tudi družboslovce,« je pojasnil Blaž Golob iz SmartIScity, ki je k trajnejšemu sodelovanju povabil dve družboslovki, ki se ukvarjata z analizo politik in analizo evropskih usmeritev, matematika, ki dela kot strokovnjak za analizo podatkov, in programerja.

»Takšno spoznavanje potencialnih mladih sodelavcev je zelo učinkovito, saj se mladi vedno zelo dobro pripravijo nanje, temeljito preučijo delo podjetja in njegovo vizijo ter znajo predstaviti svoje prednosti za podjetje. Sicer pa smo večdisciplinarni in bomo v prihodnje potrebovali več antropologov in psihologov. Poklici na področju medčloveške interakcije ne bodo izginili. Trenutno iščemo ljudi z znanjem nemščine,« našteva Golob. Bodo pa v prihodnje potrebovali še več upravljalcev podatkov in analitikov politik. Hitre zmenke skupaj s kariernimi centri v SmartIScity pripravljajo v četrtek, 18. maja. Karierni centri prijave študentov in diplomantov sprejemajo do 15. maja, pred hitrimi zmenki pa zanje organizirajo pripravljalno delavnico. jpš