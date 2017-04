Ker se nemški trg zaradi manjšanja populacije in staranja prebivalstva sooča s pomanjkanjem izkušenih strokovnjakov, ki bi državi omogočali gospodarsko rast tudi v prihodnosti, in ker so tujci do zdaj težko našli informacije o prostih delovnih mestih, so začeli nastajati portali, ki neposredno povezujejo kadre z delodajalci. Takšen je denimo employland.de, kjer so se usmerili na povezovanje nemških delodajalcev z iskalci kariernih priložnosti z izobrazbo ali brez po vsem svetu.

»Nemčija se zelo zanima za strokovnjake zunaj Evropske unije, saj je ključen dejavnik nadaljnje gospodarske rasti dobro podprt trg dela,« je dejala Sabine Drechsel iz podjetja Employland. V Nemčiji namreč danes živi 200.000 delovnih migrantov. S sprostitvijo trga dela iz držav EU so v zadnjih letih sprejeli ogromno ljudi, a pričakujejo, da se bodo ti po okrevanju domačega gospodarstva vrnili domov. Do leta 2050 tako pričakujejo, da bo v povprečju delalo med 40.000 in 70.000 delavcev iz EU, medtem ko jih bodo za krepitev gospodarstva potrebovali kar 400.000, ocenjujejo.

Število migrantov se bo moralo podvojiti Najbolj potrebujejo matematike, programerje in svetovalce v informacijski tehnologiji, znanstvenike in inženirje pa tudi zdravstveno osebje, je pojasnila Drechslova. »Število starih narašča, otrok pa je vse manj. Pomanjkanje strokovnih kadrov se bo stopnjevalo vse do leta 2030, ko bodo 'baby boomerji' iz leta 1964 dosegli upokojitveno starost, ne bo pa mladih kadrov, ki bi jih nadomestili,« je skrb vzbujajoče napovedi za nemško gospodarstvo opisala sogovornica in dodala, da se zaradi staranja prebivalstva povečuje tudi potreba po medicinskih sestrah. V podjetju zato v luči privabljanja tujih strokovnjakov pišejo tudi blog, zakaj se splača živeti in delati v Nemčiji, pomagati pa jim želijo tudi pri urejanju dokumentov. V Sloveniji se lahko iskalci zaposlitve v Nemčiji za pomoč obrnejo na svetovalce mreže EURES, kjer potrjujejo, da je dežela zelo prijazna do tujcev. »Da bi prepričali tuje delavce za delo Nemčiji, delodajalci novim sodelavcem praviloma ponujajo možnost nastanitve ali pomoč pri iskanju stanovanja, pomoč pri urejanju administrativnih postopkov in pomoč pri sofinanciranju učenja nemščine,« je dejal svetovalec Žarko Markovič ter dodal, da sprejmejo tudi delavce, ki ne obvladajo nemškega jezika, če le govorijo angleško in so se pripravljeni učiti nemško. Markovič ob tem ocenjuje, da so zaradi nemške »lakote« po strokovnjakih zelo dobre tudi možnosti za Slovence v Nemčiji. »Ti namreč v primerjavi z državljani drugih držav EU v Nemčiji praviloma nadpovprečno obvladajo nemščino in angleščino, prav tako pa so zanesljivi sodelavci, kar je v Nemčiji izredno pomembno. Tudi kulturno so Slovenci dobro prilagojeni na nemške razmere, tako da vključevanje v življenje in delo v Nemčiji ne zahteva prevelikega napora. Seveda pa razmere nikoli niso enake kot doma,« pripoveduje sogovornik.