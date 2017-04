Michael Flynn, upokojeni general in za časa Obamove administracije dve leti direktor obrambne obveščevalne agencije DIA, je moral sredi februarja odstopiti kot Trumpov svetovalec za nacionalno varnost, ker je podpredsedniku Miku Penceu lagal o naravi svojih stikov z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom. Z njim se namreč ni le bežno srečal na nekem washingtonskem sprejemu kot član Trumpove predvolilne kampanje, ampak se je z njim decembra lani po telefonu pogovarjal tudi o usodi ameriških sankcij proti Moskvi po zamenjavi oblasti v Beli hiši, ko je že sprejel povabilo v novo vladno ekipo.

Trump je pred tem gorečega podpornika iz vrst visokih vojaških upokojencev, ki je med kampanjo navrgel mnogo pikrih na račun Hillary Clinton ter njenega neskrbnega ravnanja z elektronsko pošto, odločno branil pred špekulacijami o njegovih ruskih navezavah. Mediji so se namreč razpisali o Flynnovem gostovanju v Moskvi ob deseti obletnici državno sponzoriranega ruskega odgovora na ameriško televizijsko mrežo CNN. Na slovesnosti je leta 2015 sedel ob ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, od televizijske mreže RT (prej Russia Today) pa za nastop na njej prejel 34.000 dolarjev. To plačilo je skupaj z drugim, ki ga je prijavil šele konec prejšnjega meseca v povezavi z lobističnim delovanjem za neko nizozemsko firmo v povezavi s turško vlado, spravilo Flynna v resne težave, saj mu grozi do pet let zapora, ker kot (nekdanji) visoki javni uslužbenec prisojnih organov ni vnaprej zaprosil za dovoljenje, saj gre za plačila s strani tujih vlad, oziroma teh plačil ni prikazal na obrazcu za dostop do zaupnih informacij, ko je postal svetovalec za nacionalno varnost.

Nad Flynna tudi Pentagon Flynn se je po poročanju ameriških medijev skušal iz težav izvleči s pripravljenostjo, da v zameno za imuniteto pred pristojnim kongresnim odborom priča o svojih povezavah z Rusijo, a so ga zavrnili. Prejšnji četrtek pa so opozicijski demokrati v spodnjem domu seznanil javnost s tem, da je Pentagon kongres obvestil o preiskavi, ki jo je proti Flynnu sprožil generalni inšpektor. Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je sicer potezo obrambnega ministrstva ocenil za »neprimerno«, čeprav preiskavi ni nasprotoval, »če generalni inšpektor meni, da je prišlo do nepravilnosti«. Priznal je še, da pred imenovanjem Flynna na položaj svetovalca za državno varnost niso preverjali, saj »kdo bi ponovno preučeval ozadje nekoga, ki je bil na čelu obrambne obveščevalne agencije in je pridobil najvišja varnostna zagotovila«. Pentagonovo obvestilo, ki ga je razkril demokratski predstavnik v odboru za nadzor na delom vlade Elijah Cummings, je prišlo v javnost okrnjeno. Po navedbah Flynnovega odvetnika Roberta Kelnerja je zato zavajajoče, saj naj bi ostalo prikrito, da je obrambnemu ministrstvu podal informacije in dokumentacijo o svojem sodelovanju na slovesnosti ruske televizijske mreže na USB-ključu ter da je o njem Pentagon obvestil pred in po obisku v Moskvi. Kelner sicer ni pojasnil, ali je Flynn zaprosil za ustrezno dovoljenje, da prejme plačilo, ki je brez tega tudi ustavno prepovedano. Odgovor na slednje bi dokončno opredelil njegovo (ne)krivdo v primeru plačila s strani RT in še nekaterih ruskih sponzorjev slovesnosti leta 2015 v skupni višini blizu 67.000 dolarjev, nikakor pa ne bi odvrnil temnih oblakov od Bele hiše, ko gre za žgoče vprašanje povezav nekaterih članov nove administracije z ruskimi predstavniki in Trumpovo vednost o tem. Če bi se izkazalo, da kaj prikriva – in nesodelovanje v kongresni preiskavi v Flynnovem primeru nekatere komentatorje napeljuje k tovrstnim sklepom – bi lahko bil to povod za začetek postopka o predsednikovem odpoklicu. Flynna pa tako rekoč že vsi vidijo v zaporu.