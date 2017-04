Obisk je dobrodošel za egiptovskega predsednika Abdela Fataha Al Sisija, ki si prizadeva dvigniti ugled države, katere vodenje je prevzel z državnim udarom leta 2013. Egipt je ubežal usodi zahodne sosede Libije ter Iraka in Sirije, toda številni napadi islamskih skrajnežev so odvzeli občutek varnosti, ki je nekoč spremljal to od turizma precej odvisno 90-milijonsko državo.

Ali bo papežev obisk v tem smislu kaj pripomogel, je težko reči, vsekakor pa mineva v luči obsodbe terorizma in pozivov muslimanskim klerikom, naj se združijo v kritiki islamskega ekstremizma. »Še enkrat odločno in jasno recimo ne vsem oblikam nasilja, maščevanja in sovraštva v imenu religije ali v imenu Boga,« je dejal Frančišek med mirovno konferenco v Kairu, kjer je imel vrsto srečanj s politiki in verskimi voditelji. Konference se je udeležil tudi veliki imam Šejk Ahmed Al Tajeb, ki je med najbolj zmernimi v Egiptu. Lani je obiskal Vatikan in obnovil stike z Vatikanom, ki so bili prekinjeni od leta 2011, ker naj bi prejšnji papež Benedikt XVI. žalil islam.

Papež se je v Kairu srečal tudi z voditelji tamkajšnjih Koptov, krščanske ločine, ki predstavlja desetino prebivalstva Egipta, a se pritožuje nad zapostavljenostjo. Papež je v katedrali Koptov, s katerimi odnosi Vatikana niso bili vedno najbolj topli, molil za žrtve bombnega napada. ba, agencije