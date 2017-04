Maja, junija in septembra, ko so izpiti na fakultetah najbolj zgoščeni, bo Centralna tehniška knjižnica (CTK) Univerze v Ljubljani tudi ob sobotah in nedeljah testno odprta do polnoči. Z odločitvijo o daljšem odpiralnem času ob koncu tedna v knjižnici sledijo zgledom iz tujine, kjer so številne visokošolske knjižnice odprte tudi neprekinjeno štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu. Hkrati v CTK upajo, da se bodo s to potezo še bolj približali predvsem glavnini svojih uporabnikov, študentom, in jim tako čim bolj olajšali pripravo na izpitno obdobje.

Devet koncev tedna do polnoči V knjižnici so namreč januarja izvedli tudi anketo, ki je pokazala, da je med študenti ogromno takšnih, ki se raje učijo ponoči ali pa nimajo drugih prostorskih možnosti. »V knjižnici se tudi ustvari vzdušje produktivnosti, saj študenti pravijo, da se radi učijo v knjižnici, ker je tam manj motenj kot na primer doma ali v študentskem domu. Izredni študenti pogosto nimajo niti druge možnosti, saj čez dan delajo in se učijo v nočnih urah,« so nekaj rezultatov ankete strnili v CTK. Zato bodo vrata knjižnice skupno devet koncev tedna v maju (6.–7. in 13.–14. ter 20.–21. in 27.–28.), juniju (3.–4. in 10.–11. ter 17.–18.) in septembru (2.–3. in 9.–10.) testno odprta od 9. ure do polnoči. V času podaljšane odprtosti, torej ob sobotah po 17. uri in ves dan v nedeljo, bodo sicer nekatere storitve omejene. »Ne bosta možna vpis in izposoja knjig iz skladišča, še vedno pa bo mogoče vrniti in si izposoditi gradivo po knjigomatu,« so ob tem sporočili iz CTK.