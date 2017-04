Ni še minilo leto dni, odkar je vajeti v Splošni bolnišnici Brežice prevzela Nataša Avšič Bogovič. Njen prihod na vodstveno mesto je takrat pospremilo nekaj burnih odzivov znotraj bolnišničnih sindikatov oziroma skupine zaposlenih, ki so legitimnost izvolitve nove direktorice postavljali pod vprašaj. Dva sindikata sta podpirala dotedanjega direktorja Dražena Levojevića, dva pa zamenjavo vodstva. Brežiški župan Ivan Molan je takrat trdil, da je šlo za »politično izvolitev«. Avšič-Bogovičeva je s soglasjem vlade 20. maja sedla na direktorski stolček. Ta teden pa je na redni seji sveta zavoda bolnišnice podala odstopno izjavo.

»Bolnišnico sem vodila odgovorno, povezovalno, res pa je tudi, da se lani rdečim številkam ni dalo izogniti,« pojasnjuje Avšič-Bogovičeva. Bolnišnica je imela konec lanskega leta 337.000 evrov izgube, leto prej 269.000 evrov dobička. Med glavnimi vzroki za slabo poslovanje bolnišnice Avšič-Bogovičeva izpostavlja predvsem nezadostno financiranje leta 2014 odprtega urgentnega centra. »Izguba tako ni nastala po moji krivdi, zanjo sva v letu 2016 odgovorna oba direktorja,« dodaja. »Ob imenovanju sem napovedala, da se bom zavzemala za ohranitev bolnišnice na sedanji ravni, kar sem ves čas tudi delala.« Po njenih besedah brežiška bolnišnica posluje »varno in kvalitetno na vseh petih oddelkih«.

Lani je bolnišnica stoodstotno realizirala program po pogodbi z zdravstveno zavarovalnico. »Realizacija fizičnih kazalnikov v prvih treh mesecih leta 2017 kaže, da je program presežen v skoraj vseh segmentih. Potrebe po opravljanju zdravstvenih storitev tako so, zato ni razlogov, da bi se razmišljalo o zapiranju posameznih oddelkov ali združevanju z novomeško bolnišnico,« odgovarja Avšič-Bogovičeva na pomisleke župana Molana, da je s svojim odstopom ogrozila samostojnost bolnišnice.

»Bojazen pred usodo, ki grozi tudi bolnišnicam Kranj, Trbovlje in Topolšica, temelji na negativnih izkušnjah iz preteklih let, ko je pristojno ministrstvo že razmišljalo o ukinitvi porodnišnice in preoblikovanju bolnišnice v negovalno ter priključitvi k večji bolnišnici,« meni brežiški župan. A tudi na ministrstvu za zdravje so zagotovili, da ne razmišljajo o ukinitvi bolnišnice ali njenih programov.

Odstop direktorice je presenetil člane sveta zavoda, pravi njegova predsednica Danica Božič. »Nismo bili pripravljeni na to. Upam in želim, da bomo dobili kandidata, ki se bo pripravljen soočati z aktualno situacijo v dobro pacientov in zaposlenih,« pravi Božičeva. O odpovednem roku in potrebnih aktivnostih za vzpostavitev ustreznega vodenja bolnišnice bodo člani sveta odločali na seji 8. maja. Takrat bo po besedah Božičeve najverjetneje objavljen tudi razpis za direktorja. Če bo uspešen, bi lahko bolnišnica dobila novo vodstvo sredi junija.