Niti metra več ni zmogel

Z ljubljanske policije so nas obvestili o zanimivem klicu na številko 113. Občan je razložil, da na izvozu Savlje na ljubljanski obvoznici spi voznik. Bilo je sicer še jutro, pa vendarle že pol devetih in čas za vstajanje, so si verjetno mislili možje postave in pohiteli preverjat na prvi pogled za lase privlečeno informacijo. A na izvozu so res našli tega možakarja; mirno je dremuckal za volanom, medtem ko je bil avtomobilski motor še vedno v teku. Res je, revež je omagal pod težo alkohola: namerili so mu ga 0,64 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma približno 1,3 promila. Vzeli so mu vozniško dovoljenje in ga napotili v domačo posteljo. Tam je udobneje. In varneje – za vse.

Alkohol in še kar alkohol

Nič ne pretiravamo, ampak tole rubriko bi skorajda vsak teden lahko zapolnili zgolj z naštevanjem alkoholiziranih voznikov. Naj jim bo tokrat namenjen samo tale odstavek. Celjska policista sta v Bukovžlaku ustavila 39-letnega voznika, ki ni mogel prikriti, v kako opojnem stanju je. Alkotest je nameril več kot 2,5 promila, za nameček pa je bil možakar še brez vozniškega dovoljenja. Skorajda enako koncentracijo je imel 44-letnik, ki so ga ustavili v Ajdovščini, cele tri promile pa 56-letni hrvaški voznik na Bizeljskem. Potem so pri Mirni Peči obravnavali nesrečo, ko je 31-letnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v drug avto. V litru izdihanega zraka so mu namerili 1,14 miligrama alkohola (2,28 promila), vozil je neregistriran avto s tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki so brežiški policisti preverjali treznost 47-letnega voznika. Ni imel vozniškega dovoljenja, imel pa je dobri dve promili. Renaulta laguno so mu zasegli. Na mejnem prehodu Dragonja so 41-letnemu hrvaškemu vozniku namerili skoraj 2,2 promila, na hitri cesti med Ajdovščino in Razdrtim na Rebernicah pa 49-letniku 1,8 promila. Še za malenkost večjo koncentracijo hlapov, skorajda že dva promila, pa je imel šofer, ki so mu presekali pot na Ajdovskem. In še in še in še.

Po bližnjici

Je bila posredi prevelika količina pijače ali kaj drugega, pa policisti ne poročajo za naslednje primere. Na kranjski policijski upravi so se v zgolj dveh dneh ukvarjali s tremi nevarnimi dogodki: s prijavo, da na gorenjski avtocesti iz Brezij proti Radovljici nekdo kolesari, da se je kolesar znašel tudi na glavni cesti, ki pelje iz Podbrezij oziroma Podtabora proti Tržiču, in da so opazili pešca, ki jo je po gorenjski cesti ubral direktno proti prestolnici. Nekaterim očitno še vedno ni jasno, zato še enkrat ponovimo (ne bo nobene škode): takšno početje je prepovedano in skrajno nevarno!

Nič videli, nič slišali

Pa še ena (posredno) o alkoholu. Hrvaški mediji so poročali o obtožnici, ki jo je tožilstvo po obsežni preiskavi vložilo proti trem reškim prometnim policistom, starim 28, 38 in 44 let. Pred nekaj več kot poldrugim letom sta uniformiranca za volanom opazila 35-letnika, ki so mu tisti dan zaradi alkoholiziranosti vožnjo že prepovedali. Ustavila sta ga, zvlekla v avto in odpeljala na postajo. Tam sta se baje skupaj s še enim kolegom besno spravila nanj. Najprej so menda pele grožnje (»ti boš nas zajebaval ...«), potem prav hitro še pesti (in morda še kaj drugega). Tako brutalno naj bi ga bili pretepli, da bi kmalu umrl. Ko se je pet dni po dogodku zatekel v bolnišnico, so ga nemudoma operirali, sicer bi bile krvavitve v trebušni votlini usodne. Izvedenec je med drugim ugotovil serijski zlom reber, poškodbo trebušne stene in počeno vranico. Zanimivo, da policija v postopku ni našla nepravilnosti in ne vzroka, da bi proti trojici uvedla disciplinski postopek. Ugotovila je, da so vpleteni prisilna sredstva uporabili zakonito. Trojica je nasilje seveda zanikala, pa tudi osem kolegov, ki so bili takrat na postaji, ni nič videlo ali slišalo.

Pripravila Mojca Furlan - Rus