Marija Terezija, vstani!

In nam reši gozd, ki si ga svojčas zahtevala zasaditi, da reši tamkajšnjo zemljo pred poplavami in vetrom. Reši sosednja plodna tla in našo bistro rečico, da lahko pridelujemo neoporečno hrano za nas in naš naraščaj. Tam v Hočah ne potrebujemo tuje Magnine lakirnice, ki nam bo zastrupljala zemljo in vodo, kot tudi ne na stotine vsakodnevnih tovornjakov, ki bodo zastrupljali tudi zrak, ko bodo odvažali lakirano pločevino. Poišči raje košček zemlje v okolici Gradca in naj tam opravljajo to umazano delo. Reši nas naših oblastnikov in birokratov, ki prodajajo zemljo, podjetja, banke in vse, kar smo po vojni s trudom zgradili. Daj jim nekaj svoje pameti, preden nam uničijo Slovenijo, sicer se bomo morali ozavestiti in jih zamenjati, če ne celo kaznovati.