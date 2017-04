Ponudba »pločevine« je velika, trg pa je zasičen. Časi, ko se je iz vse Evrope uvažalo rabljene avtomobile, so večinoma minili. Kupci zdaj bolj zaupajo »slovenskemu« izvoru in predvsem pazijo, pri kom kupijo vozilo, saj je nakup lahko tudi loterija. Je pa seveda vse stvari težko preveriti. A če za nekim izdelkom stoji določena oseba ali podjetje, ki ponuja tudi garancijo, je vredno dati za vozilo tistih nekaj sto evrov več, da se v primeru morebitne naknadno odkrite napake lahko vsaj obrnete na nekoga.

Po podatkih prodajalcev v povprečju avtomobil od prodaje novega do zadnje poti na odpad zamenja od tri do pet lastnikov. Pri modelih, po katerih je več povpraševanja, pa je tudi sedem lastnikov povsem možna številka. V povprečju je optimalen rabljen avtomobil za ponovno prodajo star okoli pet let, saj ga do takrat lastnik vozi brez večjih stroškov. »Optimalen čas prodaje rabljenega vozila je odvisen od kilometrov, če jih ima že več kot 200.000, je pri prodajalcih že nekaj panike. S temi vozili ni nujno kaj narobe, pa vendar opažam nekaj strahu in dvomov pri kupcih,« pravi Samir Džaferovič iz AC Loka v Škofji Loki.

A vseeno pasti pri nakupu in odkupu vozil ni malo. Odkup vozila je za prodajalca na neki način najudobnejša rešitev, saj lahko sami izbirate, komu ga boste dali v odkup, in predvsem takoj dobite plačilo. Cena pri takih odkupih se po navadi določa na osnovi podatkov iz Eurotaxa, ponudbe in povpraševanja na trgu. Predvsem pa boste za to dobili neko pogodbo, pri čemer seveda celoten postopek odkupa uredi ponudnik. Navadno se po dogovorjeni ceni s ponudnikom skupaj odpeljete še na tehnični pregled ali na upravno enoto, kjer vozilo odjavijo iz prometa in vrnejo registrske tablice. V vsakem primeru pa morate imeti s seboj prometno dovoljenje, homologacijo, servisno knjigo in navodila za uporabo, rezervne ključe, osebni dokument ter seveda bančno kartico. Prvi pogoj pa je, da ste vi lastnik vozila.

Pri nas kupci po mnenju strokovnjakov največ povprašujejo po vozilih srednjega razreda, saj jih dobijo za ceno manjših novih avtomobilov, prav tako se ne bojijo več rabljenih vozil, če vedo, pri kom kupujejo. Kajti kupec rabljenega vozila ni povsem nezaščiten, ko vozilo kupuje pri večjem prodajalcu. »Podjetja, ki prodajajo rabljena vozila, so dolžna zagotoviti garancijo za en mesec, v tej garanciji je delovanje motorja in menjalnika. Vedno več podjetij pa ima možnost podaljšanja garancije za 12 mesecev. Nekatera jo imamo vključeno že v ceni vozila, druga pa jo podaljšujejo proti plačilu. Če stranka kupuje vozilo pri zasebniku prek malih oglasov, nima te možnosti. Glede zahtevkov reklamacij so težnje ostale enake kot pred leti, saj prodajalci sami poskrbijo, da imajo tehnično brezhibna vozila,« so povedali na oddelku prodaje rabljenih vozil pri Summit avtu iz Ljubljane.

Odkup je preprosta rešitev

Andrej Stenko, vodja salona Kie v Ljubljani, pravi, da se za odkup odločajo stranke, ki želijo preprosto in transparentno prodajo vozila. »Prednost je takojšnja prodaja. Na tak način stranka resnično privarčuje, saj jih večina pri prodaji ne upošteva vloženega časa in izgube vrednosti vozila v času prodaje, dodatno težavo pomenijo tudi reklamacije po prodaji vozila, ki jih v primeru odkupa prevzame naše podjetje,« pojasnjuje Andrej Stenko. Med različne pasti pri prodaji in nakupu rabljenega vozila seveda v prvi vrsti velja omeniti, da lahko kupite mačka v žaklju. Na prvi pogled je vozilo videti brezhibno, dobro vzdrževano in urejeno, a kmalu se lahko pokaže drugačna slika. Odkup rabljenih vozil omogočajo podjetja, ki velikokrat potem ponudijo tudi prodajo rabljenih vozil. Takšna vozila je dobro temeljito pregledati, po možnosti s pomočjo avtomehanika ali nekoga, ki se ukvarja s takimi stvarmi, če seveda sami nimate dovolj znanja in izkušenj. Preprodajalci rabljenih vozil lahko prodajajo tudi vozila, ki nimajo realnih prevoženih kilometrov, saj so ga z manipuliranjem števnika kilometrov »pomladili«. Takšne avtomobile, tako pravijo strokovnjaki, najlažje prepoznate po tem, da imajo zelo obrabljene sedeže in volanski obroč, a naj bi imeli vsega 100.000 prevoženih kilometrov, stari pa so od osem do deset let. Znak za alarm je tukaj več kot upravičen.

Z odkupom vozil se ukvarja tudi podjetje AC Loka iz Škofje Loke, njen vodja Samir Džaferovič pa pravi, da se sicer slovenski lastniki vozil dobro zavedajo tudi nujnosti vzdrževanja, da lastniki kar dobro skrbijo za svoja vozila, ker želijo imeti varno in zanesljivo prevozno sredstvo, kar se pozna tudi pri nadaljnji prodaji. »Največkrat dobimo v odkup vozila nižjega cenovnega razreda, tja do vrednosti 10.000 evrov. Torej gre za neka povprečna vozila, pri katerih pa, če ocenim, da avtomobil ne ustreza ne odkupu, kaj šele varni vožnji, skušam stranko preusmeriti k podjetju za razgradnjo vozil. Za odkupe pa se odločajo stranke, katerim se ne ljubi prodajati vozila prek interneta, se ne želijo pogajati s potencialnimi kupci, izogibajo se telefonskim klicem in mešetarjenjem z zniževanjem cene,« še pojasnjuje Džaferovič. Odkup je torej udoben način prodaje rabljenega vozila, prodajalec pa vse potrebno uredi v vsega pol ure. »Pripeljejo mi vozilo, določimo ceno, pri nas uredimo prepis, gremo na tehnične preglede uredit lastništvo in to je vse. Enako hitro lahko pri nas tudi kupijo vozilo, vedno imamo v zalogi okoli 50 vozil. Pri nas kupljeno vozilo ima 30-dnevno garancijo ne glede na kilometre, možno je dobiti tudi enoletno jamstvo, vozila pa so brezhibna in pregledana,« končuje Džaferovič.

V Sloveniji se po nekaterih podatkih na leto proda trikrat več rabljenih kot novih vozil. »Na trgu je še vedno ogromna količina rabljenih vozil iz uvoza, za katera je težko preveriti zgodovino in ugotoviti resnično stanje vozila. V našem podjetju takšnih vozil ne ponujamo, ker želimo strankam zagotoviti preverjen in transparenten nakup z garancijo,« še pravi Andrej Stenko.