(smeh) Japonščina mi je sicer zanimiva, a se je nikoli nisem poskušal učiti, tudi prave priložnosti ni bilo za to.

Japonska se zadnja leta kot gospodarstvo ubada z lastno identiteto, so v manjši krizi, kar se pozna tudi v avtomobilski industriji. Seveda pa ta še vedno slovi kot ena bolj naprednih in tehnološko naravnanih.

Dobro vprašanje. Ljudje v bistvu vedo, da so japonske znamke zanesljive, kako mi kot prodajalci to na trgu izkoriščamo, pa je težko reči. Pri Nissanu poudarjamo sodobno tehnologijo, upam pa, da ljudje prepoznavajo, da je del tehnologije tudi zanesljivost.

Ponujamo predvsem dobro kombinacijo kakovosti, inovativnih in inteligentnih tehnološko-varnostnih rešitev, dodanih z vznemirljivostjo, ki jo avto uporabniku ponuja med vožnjo.

Definitivno. Smo del regije, v kateri ne prodajamo vseh Nissanovih vozil, ki so sicer na drugih evropskih trgih naprodaj. To je velika pomanjkljivost. V prihodnosti si želimo razširiti ponudbo, saj se zavedamo, da je majhna paleta vozil problem številka ena. Z modeli, ki jih imamo – sam pravim, da v resnici prodajamo tri modele –, moramo biti zelo uspešni, da dosegamo takšne rezultate, kot jih zadnja leta.

Infiniti ni del evropske divizije Nissana, zato z njim tudi ne želi strateško nastopati. Izbrali so si pet glavnih trgov, na katerih so prisotni, na drugih trgih pa trenutno ne prepoznavajo priložnosti. Takšna je pač njihova strategija.

Infiniti ima visoke cilje v Evropi, stopnjujejo pa jih z občutkom, zato nastopajo postopoma. S to potezo so nakazali, da želijo tudi na evropskem trgu doseči več, kot so v preteklosti.

Pri Hondi smo tedaj razmišljali, da smo nekakšna alternativa premijskim znamkam, z vsemi avtomobili pa smo jim želeli konkurirati. Hondo kot blagovno znamko še vedno spoštujem, so globalno uspešni, v Evropi sicer nekoliko manj, tudi v Sloveniji jim gre slabše kot v letih, ko sem bil sam prisoten.

Res je, tega si vsi želijo. Zgodba premiuma je preprosta: zaslužek na prodano enoto je večji in to žene vse blagovne znamke k temu, da želijo prodajati dražje. Po letih krize je to želja številnih blagovnih znamk.

Seveda tudi mi poskušamo slediti temu trendu. Smo pred lansiranjem nove micre, ki je postavljena v ta koncept, se pravi želimo ponuditi več, avto s premijskimi lastnostmi.

To je res, sam pa korejce spoštujem in so resen konkurent, saj so jih kot enakovredne nekoč bolj renomiranim znamkam sprejeli tudi potencialni kupci.

Azijska miselnost je tako v Južni Koreji kot na Japonskem podobna. Znajo na svoj način potrkati tudi na evropski trg, dobro vedo, kakšne avtomobile razvijati, da jih bodo kupci sprejeli, so prilagodljivi, njihovi izdelki pa so dobri in vredni vsega spoštovanja.

Lahko se pohvalim, da je šlo Nissanu med krizo zelo dobro, saj smo se znali trgu ustrezno prilagoditi. Znali smo poslušati kupce. Kriza v Sloveniji na znamko ni slabo vplivala. To zgodbo poskušamo peljati naprej.

Vsaka stvar ima svoj vrh. Sem zmeren optimist glede prodaje v Sloveniji. Nissan je trenutno v svojem ciklu. S qashaqaijem smo bili zelo uspešni, v tem segmentu pa danes vlada izjemna konkurenca, zato so časi za nas težji. Moramo biti realni, sprejeti konkurenco in vložiti bistveno več energije, da bi dosegli podobne prodajne številke.

Smo brez modela note, ki je pomenil skorajda tretjino prodaje, a so se odgovorni odločili, da ga izločijo iz ponudbe. Manjka nam modelov, konkurenca pa prihaja v segmente, v katerih smo bili najmočnejši. Ker novih modelov do leta 2019 ne načrtujemo, bosta prihodnji dve leti za Nissan zelo težki.

To je naše dejstvo, sploh za tako majhno znamko, kot je Nissan. Spoprijemamo se s premajhno ponudbo na eni strani in vse večjimi zahtevami po tržnem deležu principala na drugi. Razlika se imenuje enodnevne registracije. Tega ne počnemo samo mi, zajemajo pa te registracije približno 40 odstotkov trga. Priznati moramo tudi, da gre za posel in tega ne počnemo brezplačno.

Zagotovo je to problem. V zadnjem letu nam sicer bolj prisluhnejo, saj ne gre zgolj za težavo slovenskega trga, tako da smo bistveno bolj usklajeni kot pred leti, ko so hoteli prodati vse več in več.

Saj niso skrivnost.

Zaslužki so zelo nizki, kar je posledica kompleksnosti trga, specifike blagovne znamke in neusmiljenega boja za kupca. Če smo natančnejši, zaslužek ne presega slabih dveh odstotkov.

Naši kupci so nadpovprečno ozaveščeni, vedo, kaj ponujamo. V zadnjih treh letih se je slovenski kupec sicer zelo spremenil glede nakupnih navad, postal je bolj racionalen in se bolje pogaja. To je posledica krize in vse večje ponudbe.

(smeh) Odločitev ni zgolj naša, saj principal zahteva nekatere pogoje ob lansiranju tega avtomobila. Slovenije še niso prepoznali kot primerne za prodajo leafa, smo pa optimistični in prodajo pričakujemo v kratkem.

Za 20 leafov na leto se celotna električna zgodba v očeh lastnikov ne izplača. Si pa seveda vsi želimo in tudi načrtujemo, da se bodo tudi v Sloveniji ti odstotki nekoč občutno povečali.

O tem se ne govori. Ponudnikom električnih avtomobilov je trenutno predvsem v interesu, da jih čim več prodajo. Vloga države pa je pri tem zelo pomembna. V zadnjem letu se dogajajo pozitivne stvari glede subvencij in gradnje polnilnih postaj. Slovenija bi lahko peljala pilotski projekt zelene države, a bi bila nujna tudi finančna pomoč blagovnih znamk, naši lastniki bi to zgodbo morali prepoznati kot pomembno.

Verjamem, da bo delež teh avtomobilov bistveno večji, kot je danes, ne verjamem pa, da se bo to zgodilo v kratkem. Da bi bili čisto vsi avti električni, na to pa globalno še nismo pripravljeni.

Ljudje ozadja celotne zgodbe ne poznajo, treba jim bo še marsikaj razložiti in jih izobraziti, da se bodo zavedali, kaj pomeni avtonomna vožnja, kaj drugačen način uporabe avtomobila. Pri vsem tem smo na začetku, tudi na ravni države, saj mi ni znana kaka takšna analiza.

Pametne strategije žal ni. Tako prodajalci ne čutimo, da se dogaja kaj pozitivnega, da se razvija bodisi infrastruktura, se vlaga v izobraževanje, varnost. Vsi imamo še veliko prostora za napredek. Denarja je kar nekaj, davkov takšnih in drugačnih je veliko. Država bi morala imeti vizijo, kaj želi narediti.