Težave z aktualizacijo

Utečen gledališki par, režiser Eduard Miler in dramaturginja Žanina Mirčevska , se je tokrat v MGL lotil Molièrove komedije Žlahtni meščan. Igra o bogatem buržuju Jourdainu, ki bi si rad kupil uglajenost in znanje, da bi svoj manjvrednostni razredni kompleks pozdravil z mestom znotraj aristokratske elite, se danes ne zdi zelo aktualna. Če je takrat meščanstvo hlepelo po nedostopni, z modro krvjo predeterminirani noblesi plemstva, danes teh težav nima več, saj se svetovna elita očitno na manire, intelekt, umetnost in kar je še drugih »civilizacijskih dosežkov« gladko požvižga. Lik Jourdaina danes očitno ne pripoveduje o tegobah sodobnih nouveau riche, saj jih ti sploh nimajo (več), denar odpira vsa vrata, filistrstvo pa je dominantna in zaželena miselnost. Na direktno aktualizacijo bi morali torej pozabiti. Po drugi strani pa dramaturginjina priredba besedila, čeprav osnovnega narativa ne spreminja, ves čas teži k aktualizaciji. Tako denimo najeti filozof Jourdaina uči strukturalizma, glasbenika mu prodajata sodobne kompozicije, ima učitelja karateja. To je nadvse duhovito, a dejstvo je, da danes znanje in umetnost nista dobro, kaj šele mastno plačana po njiju ni povpraševanja. Je pa, po drugi strani, tako kot v komediji, marsikdo za kakšen dodaten stotak pripravljen požreti norme lastne stroke in prilagoditi izdelek željam naročnika.