Mariborsko sosesko Tabor je popoldne pretresla vest, da se je v stanovanjskem bloku ob Metelkovi ulici zgodila huda tragedija. Duška G., ki je ta teden praznovala 44. rojstni dan, je s hladnim orožjem, po neuradnih podatkih z nožem, vzela življenje svoji 74-letni materi Anki G. Kaj je šlo narobe, do zaključka redakcije ni bilo mogoče uradno izvedeti, ker je bila kriminalistična preiskava takrat še v polnem teku, je pa bilo na prizorišču umora jasno, da so policisti osumljeno najhujšega kaznivega dejanja, kar jih je, prijeli hitro po dejanju. Ko so od nje zbirali prva obvestila v policijskem kombiju, so ljudje, ki so se zbrali pred blokom, potrdili, da je dolgolaska, ki govori s policijo, ta, ki je vzela življenje Anki G.

Partner umor prespal

Osumljena uboja ali umora ima že več let psihične težave, prav tako se zdravi zaradi odvisnosti od mamil, so povedali sosedje, ki sklepajo, da je med hčerko in materjo zavrelo zaradi denarja. »Danes jo je hči obiskala, ker je ženska prejela penzijo,« je o ozadju brutalnega dogodka domneval bližnji sosed, ki je osumljeno danes videl bloditi po cesti, oblečeno samo v nogavice in usnjeno jakno. Da je imela Duška G. že dolgo psihične težave in da se je z metadonsko terapijo poskušala ozdraviti odvisnosti od mamil, pa je o njej razložil njen partner. Ko je 44-letnica vzela življenje svoji materi, je partner storilke sedel v gostilni. Tam je čakal, da bo ura 17., ker mu je partnerka naročila, naj ob tej uri pride k njeni materi. Vendar njega do petih zvečer ni bilo tja, ker je v kavarnici Keksarna zaspal za mizo.

Da se je na Metelkovi zgodilo nekaj groznega, mu je povedal znanec, stresel ga je in mu naročil, naj gre pogledat, saj vendar tam živi njegova tašča. »Ko sem prišel pred blok in videl vso to policijo, sem samo pogledal proti Ankinemu balkonu. Hudo mi je zanjo. Super ženska je bila. Tudi Duške mi je žal. Ampak ko zdaj razmišljam, lahko mislim samo na to, da mi je okoliščina, da sem 'zakinkal' za mizo, morda rešila življenje. Mogoče bi 'pospravila' tudi mene, zadnje čase se je še posebej čudno vedla. Zelo je bila paranoična, zaroto je videla v vsem,« je partner osumljene pretresen zrl v policijsko vozilo, kjer so kriminalisti opravljali pogovor z njo. Iz žepa je potegnil telefon in s tresočo roko preverjal, kdaj ga je Duška G. včeraj nazadnje poklicala. »Ta klic sem prespal, nisem se oglasil,« je bil iz sebe.