»Sem že oddelal svoje,« mu odgovori Indijanec. »A tako? In kaj počnete?« ga vpraša obiskovalec. »Ribič sem,« mu odvrne Indijanec in opazuje galeba, ki kroži nad palmami. »Razumem. Ste šli lovit in ni bilo ulova?« »Ne, kje pa,« mu odgovori ribič, ki si je začel lupiti mango. »Danes so ribe kar same skakale v čoln.« »A dajte no,« se začudi tujec. »In zakaj ste prenehali z lovljenjem?« »Ker sem za danes ujel dovolj.« »Dovolj za kaj?« vztraja drugi. »Dovolj, da lahko del ulova zamenjam za riž in fižol.«

Vic se lahko potem nadaljuje do neskončnosti in je popolnoma odvisen od pripovedovalčevega užitka. Tujec nato predlaga, da bi bilo za Indijanca najbolje, da bi se še isti dan vrnil na morje in ulovil več, prodal na trgu in začel zbirati dobiček, da bi si lahko kupil še en čoln. »Pa saj lahko vozim le en čoln, kaj naj počnem z dvema?« s preprosto logiko odgovori ribič, ki počiva. »Že res, ampak potem lahko zaposlite tudi soseda, bratranca ali prijatelja, da bo lovil za vas, in za dodaten zaslužek kupite še en čoln.« »Še en čoln!« se začudi Indijanec, ki mu je mangov sok zdaj polzel po lakti. »Kaj bom počel z vsemi temi čolni?« »Ko boste imeli svojo floto čolnov, boste samo še gledali, kako drugi delajo za vas, in počivali.« Ribič pogleda proti morju, nato nejeverno pogleda tujca in se nasmehne. »Ampak zakaj toliko enih problemov, prijatelj, če natanko to počnem že zdaj?«

