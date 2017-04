Sredi tega meseca so ulične prodajalce okusnih dobrot oblasti že pregnale s treh popularnih stanovanjskih in poslovnih predelov: Thong Lor, Ekkamai in Phra Khanong, do konca leta pa bo po dekretu izpraznjena tudi meka popotnikov z nahrbtniki Kaosan Road. »S pregonom pouličnih prodajalcev preganjaš našo kulturo,« je prepričan Chiwan Suwannapak, turistični agent, ki dobro ve, kaj privlači tudi tuje turiste, in ne samo domačinov, na živahne ulice, zatrpane tako s priročnimi premičnimi stojnicami za pripravo hrane kot s stojnicami z vso drugo kramo. Tudi Sanga Ruangwattanaku, predsednik poslovnega združenja na glavni turistični žili mesta, ulici Kaosan, je prepričan, da bo izgon prodajalcev uničil tudi drugo poslovanje in sam šarm tega mestnega predela. Glavni svetovalec bangkoškega guvernerja Wanlop Suwandee meni drugače. Do konca leta morata na ulicah zavladati red in higiena, mnogi pa se sprašujejo, ali ni to samo še en ukrep vojaške diktature, ki vlada državi že tretje leto.