»Brez strahu. Sem živa, duh je močan in nikoli se ne bom predala,« je na facebooku zapisala 73-letnica, žrtev novodobnega nasilja v Keniji, ki ga izvajajo živinski pastirji. Hči italijanskega alpinista in pisatelja Cina Boccazzija se je v Kenijo z možem in sinom preselila leta 1972. Kupili so skoraj 400 kvadratnih kilometrov velik ranč v pokrajini Laikipia v bližini naravnih parkov Serengeti in Ngorongoro ter tam ustvarili ekološki zaščitni park. Mož in sin sta umrla, slednji zaradi kačjega pika, Kuki pa je ustanovila Gallmannovo spominsko fundacijo, ki promovira sožitje med ljudmi in afriško naravo, vodi raziskave o biološki raznovrstnosti, skrbi za zaščito habitatov in pogozdovanje ter tudi za sožitje med tamkajšnjim prebivalstvom in za njegovo zdravstveno oskrbo. S svojim obširnim zemljiščem je postala tarča tamkajšnjih pastirjev, ki pri iskanju paše za številne črede prihajajo v spore tudi s kmetovalci. Kuki ni prva njihova žrtev med prišleki, ki se v Keniji ukvarjajo z zaščitnimi parki in organiziranjem foto safarijev v njih. Prejšnji mesec je bil ubit Britanec Tristan Voorspuy, lastnik okoli 100 kvadratnih kilometrov velikega safari ranča v Laikipii.