Božično-novoletne šolske počitnice so bile priložnost, da obišče starše v domovini, ko pa se je hotel 4. januarja letos vkrcati na povratni let proti ZDA, so ga na pakistanskem letališču ustavili. Uradno osebje mu je pojasnilo, da so od washingtonskih oblasti dobili zaupno elektronsko pošto s prepovedjo njegovega nadaljevanja študija v ZDA. Petindvajsetletni Zia po dobrih treh mesecih še vedno nima odgovora, kje se je zapletlo. Pakistan ni med državami s Trumpovega seznama islamskih držav, katerih potniki so v ZDA nezaželeni, povrhu tega so mu vrnitev v ZDA preprečili še pod Obamovo vladavino. Prav tako Zia ni nekdo, ki bi ga pričakovali na kakšnem tajnem seznamu morebitnih skrajnežev. Pred tremi leti je namreč od ameriške agencije za mednarodni razvoj (Usaid) prejel denarno podporo za svojo socialno delavnico, v kateri je mlade s spoznavanjem različnih veroizpovedi in kultur s sodelavci učil tolerance, prepričan, da na ta način izginjajo stereotipi in se vzpostavlja okolje za mirno sožitje med Pakistanom in drugimi državami. Zgodovinske napetosti s sosednjo Indijo, talibanske grožnje Pakistanu in smrt strica v medverskem nasilju, ki ji je bil priča pred sedmimi leti, so mladega Zia utrdili v prepričanju, da je nekaj treba storiti. In tudi je, saj je do lanskega poletja njegova leta 2014 ustanovljena organizacija izvedla več kot 1000 socialnih delavnic, na katerih so predvsem učence verskih šol povezali z ljudmi iz različnih držav, od Kitajske, Japonske in ZDA do Nemčije.