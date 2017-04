Čeprav tega takrat nisem razumel tako, je bilo jasno, da je na ogledu družbena stratifikacija: uradništvo in direktorstvo je sedelo dovolj blizu odra, da so bili s svojim aplavzom opaženi, ko je šef občine ali morda predsednik občinskega odbora ZK zbranim povedal vse o uspehih delavskega razreda v minulem letu in večino zaslug pripisal modremu vodstvu države in partije. Nekoliko zadaj so v veliki skupini sedeli Tamovci, ta elita mariborske industrije. Velike skupine ljudi, ki so se imeli dobro še pred desetim špricarjem, so sestavili tudi mojstri iz Borisa Kidriča, kjer so sestavljali vlake, pa tekstilke iz MTT, pa livarji iz Mariborske livarne, pa predstavniki Metalne…

Nihče med njimi si takrat, konec sedemdesetih let, ni predstavljal, da bo šla celotna industrija po gobe. Da bo prvomajsko druženje veselih ljudi čez nekaj desetletij zamenjalo prvomajsko sindikalno grmenje nad sla