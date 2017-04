V najboljšem primeru živimo v zakonski in/ali sodniški državi. V državi zakonističnega legalizma, legalističnega zakonizma in zakonopisnega prečrkarjenja. Pravoslovna literatura (domača in tuja) te in podobne izraze pozna in jih pravnoteoretično ter pravnofilozofsko pojasnjuje.

Vladavina prava je predvsem vladavina vsebine, ki že v izhodišču pritiče pravu kot konceptu in kot mehanizmu za urejanje skupnega življenja ljudi v družbi. To je vsebina, ki pravo določa, ki pogojuje njegovo zavezujočo moč (ga dela legitimnega ali upravičenega) in ki jo pravo zato mora vsebovati in uresničevati – če želi ostati pravo in legitimno zahtevati poslušnost. Ta vsebina je tisto, kar pravu preprečuje, da bi delovalo kot gola tehnika gospodovanja. Gre za vsebinske (materialne) pogoje, kriterije in merila »pravnosti«, med katerimi sta na prvem mestu moralna utemeljenost prava in pravičnost. Gre za določene minimalne vsebinske standarde pravnosti in pravne države, ki naj preprečijo, da bi bilo pravo gola tehnika podrejanja in skupek golih ukazov. Preprečevati bi morali, da bi bilo lahko pravo »papir, ki prenese vse«. Pa da bi bilo le neomejeno orodje oblasti, da z ljudmi neomejeno počne karkoli in kar (se ji za-) hoče.