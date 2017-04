Motocikli ali po domače motorji veljajo za najhitrejše prebivalce naših cest in nobenega dvoma ni, da moramo vsake toliko objaviti, kateri so najhitrejši med najhitrejšimi. To, da na večini cest po svetu veljajo zoprne omejitve hitrosti, niti ni pomembno, najvišje uvrščeni omejitve presegajo za nekajkrat. Lestvico smo povzeli po spletni strani The Mysterious World, med stroji pa nimajo vsi dovoljenja za nastop na javnih cestah. Dodali smo nekaj malega specifikacij in še nekaj cen, da boste videli, ali si takšna dvokolesna prevozna sredstva lahko privoščite.

Dodge Tomahawk (680 km/h) Enega najbolj atraktivnih motorjev vseh časov je leta 2003 (zadnjega so izdelali leta 2006) razvilo ameriško avtomobilsko podjetje Dodge iz Michigana. Motor, ki je bil pravzaprav štirikolesnik, naj bi omogočal vožnjo s hitrostjo 420 milj na uro. Tomahawk ima desetvaljni motor Dodge Viper s 500 konjskimi močmi in s prostornino 8,3 litra. Hitrost 100 kilometrov je dosegel v dveh sekundah in pol. Motocikel v dolžino meri 2,6 metra, v širino 0,7 metra in v višino 0,94 metra. Teža štirikolesnika je 680 kilogramov. Ameriški motocikel ni nikoli dobil dovoljenja za vožnjo po običajnih cestah, prodali pa so le devet primerkov tega vozila. Futuristični motocikel (oblikoval ga je Chryslerjev oblikovalec Mark Walters) je ravno zato tudi posebej dragocen. Na različnih spletnih straneh ga ocenjujejo med 550.000 in 700.000 dolarji, kar je za vozilo, ki ne sme voziti po cestah in ki ga nikoli niso testirali pri hitrosti, višji od 160 km/h, pravzaprav zelo veliko.

Kawasaki Ninja H2R (400 km/h) Treba je ločiti med modeloma H2R in H2; cena prvega je okoli 55.000 evrov in ga uporabljajo na športnih pistah, cena drugega je kakih 10.000 do 20.000 dolarjev dostopnejša in – kar je za sodobnega jezdeca še pomembnejše – lahko brzi tudi po navadnih cestah. Kakorkoli: H2R so izdelali v tovarnah Kawasaki Heavy Industries leta 2015 in ga še ponujajo. Motor razvije do 310 konjskih moči in ima prostornino 998 kubičnih centimetrov. Sedež je na višini 0,83 metra, teža motorja pa je 215 kilogramov. Mimogrede, dirkaška verzija motorja pospeši od 0 do 100 kilometrov v 2,7 sekunde.

MTT Turbine Superbike Y2K (365 km/h) Motocikel, ki ga je razvilo kalifornijsko podjetje Marine Turbine Technologies, poganja poseben rolls-roycev super zmogljiv turbogredni motor s 320 konjskimi močmi, ki ga sicer uporabljajo za helikopterje. Vozilo so izdelovali med leti 2000 in 2005, bolj ali manj za znane kupce, ki so motor po božje častili. Če malo pobrskate po spletnih straneh, boste ugotovili, da je to divjo mašino mogoče kupiti za kakih 150.000 evrov. Mimogrede: motocikel dolžine 2450 milimetrov ne poganja gorivo za reaktivna letala, ampak ga poganjata dizel in petrolej.

Kawasaki Ninja ZX-14R (335 km/h) Motocikel mnogih različnih imen, glede na tržišče in leto izdelave, je pravzaprav klasika med tistimi, ki si želijo hitro voziti. Prvič je bil predstavljen leta 2005 na Motor Showu v Tokiu. Ob izjemni hitrosti (ki je sicer blokirana na 299 km/h) ima tudi izjemne pospeške, od 0 do 100 km/h doseže v 2,7 sekunde. Motor ima 1441 kubikov, menjalnik pa 6 prestav. Od leta 2012 je največja moč motorja 208 konjskih moči. Nov, 269 kilogramov težak stroj vas bo stal, če ga naročite na spletni strani tovarne, okoli 15.000 dolarjev.

Suzuki Hayabusa (312 km/h) Hayabusa je japonsko ime za sokola selca, najhitrejšo ptico na svetu (menda pri letu doseže hitrost več kot 320 km/h). In japonski proizvajalci so že vedeli, zakaj so svojemu najhitrejšemu motorju dali takšno ime, ko je leta 1999 zagledal luč sveta. Jasno, bil je daleč najhitrejši serijski motor na svetu. Od tistih časov do danes je doživel nekaj sprememb, najbolj korenite leta 2008, a osnove ostajajo. Motor ima 1340 kubikov in 197 konjskih moči, od 0 do 100 km/h pa porabi 2,7 sekunde. Motor, težak 268 kilogramov, vas bo stal kakih 14.000 evrov.

Honda CBR1100XX Super Blackbird (306 km/h) Že kar nekaj časa je minilo od takrat, ko je imela Honda s svojim super črnim ptičem svetovni rekord med motorji. Honda CBR1100XX je še vedno najhitrejši Hondin motor, s hitrostjo več kot 300 km/h pa je v svojih časih prehitel Kawasakijev model Ninja ZX-11. Ima 152 konjev in 1137 kubikov. Motor so izdelovali od leta 1996 do leta 2008, zato novega seveda ni mogoče dobiti. Na različnih spletnih straneh se cene za 255 kilogramov težkega lepotca gibljejo okoli 5000 evrov, odvisno od letnika in ohranjenosti motocikla.

Yamaha YZF R1 (299 km/h) Motor, ki mu popularno pravijo zgolj R1, so pri Yamahi začeli izdelovati leta 1998 in ga izdelujejo še zdaj. Še posebej prizadevno od leta 2015, ko se je za to vozilo začelo novo obdobje. Motor ima 998 kubikov, 197 konjskih moči in veliko hitrost, ki pa naj ne bi presegla 300 km/h. Nov motor, katerega maneken je Valentino Rossi, vas bo stal v slovenskih trgovinah vsaj 20.000 evrov. Motor, težak 199 kilogramov, je narejen za dirkaške steze in menda eden najbolj varnih v svojem razredu.

MV Agusta F4 1000R (296 km/h) Agusta je italijansko podjetje v lasti Cagive in proizvaja različne supermotorje, največkrat pod imenom F4. S proizvodnjo teh motorjev so začeli že v devetdesetih letih 20. stoletja, najbolj pa so ponosni na omejeno serijo 1000R, ki doseže hitrost 100 km/h v 3,1 sekunde. Motor ima 1000 kubikov in kakšnih 175 konjskih moči. Motocikel so prvič izdelali leta 2006, pravijo pa, da bi bili motorji omejene serije sposobni peljati celo več kot 300 km/h. Na spletu smo našli stare modele, ki jih prodajajo za okoli 30.000 evrov.

Aprilia RSV 1000R Mille (282 km/h) Ko strokovnjaki rečejo, da gre za izredno lep motor in izredno kakovosten sedež, se človek prime za revolver. A Aprilijin RSV 1000R Mille ima tudi druge prednosti. Za pospešitev od 0 do 140 km/h potrebuje 10 sekund. Motor ima 141 konjskih moči in solidno hitrost. Z izdelavo motorjev iz serije RSV so Italijani sicer začeli že v devetdesetih letih, v novem tisočletju pa so produkcijo še izpopolnili. Mimogrede, Aprilia je v lasti podjetja Piaggio in nobenega dvoma ni, da z vespami zaslužijo še veliko več kot s super motorji.