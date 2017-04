Zadnja pika: Udba v četrtem razredu

Otroci, stari tam okrog deset let, so se v eni od gorenjskih šol pogovarjali o sorodstvu in sorodnikih, ki niso najožji družinski člani: bratranec, svak, nečak, tašča… Prav ob slednji pa je eden od otrok dvignil roko in vprašal: »Učiteljica, kaj je to 'udba'?« Presenečenje pedagoginje je bilo pristno: »Ja, odkod ti pa zdaj to? Veš, to je bila nekoč tajna policija, ampak mi smo govorili o tastu, tašči.« Otrok se ni dal zmesti: »Ja, očka velikokrat reče, da ima te 'udbe' že zadosti, ker ga babi neprestano gleda skozi okno…« Udbašica tašča je torej odkrita, škandal pa izjemen in odmeven.