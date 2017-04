Zdaj 72-letnega Alojza Urana se je takoj po umestitvi na mesto ljubljanskega metropolita, decembra 2004, oprijel vzdevek »ljudski škof«. To ni bilo le odraz dejstva, da je nasledil lucidnega, gosposkega Franca Rodeta, temveč bolj posledica njegove dotlej prehojene duhovniške poti. Danes prebiva v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano, v zavodskem stanovanju, v katerem je zadnja leta preživel tudi nadškof Alojz Šuštar.

Tak, kot je aktualni papež – med Petrovimi nasledniki daleč najbolj skromen, preprost, duhovno žilav in evangeljski – takšen je, ko govorimo o slovenskih škofih, tudi Uran. Pritiski iz politično-cerkvene sprege leta 2009 so ga res skoraj stali življenja, a je – podobno kot je preživel kasnejši izgon – v premišljevanju in molitvi, kot pravi, predihal tudi to epizodo svojega življenja.

Ljudje iz slovenske Cerkve, ki so se ga želeli odkrižati, Urana ne zanimajo. Bolečino, ki je ostala za njihovim naklepom, sicer še čuti, a ta je, pravi, v primerjavi z bistvom, ki ga najde v trenutkih z ljudmi, minorna.

Kar polno sem zaposlen, imam veliko opravil in obveznosti. Z zdravili in s stalno zdravniško kontrolo se nekako da živeti in zadovoljen sem, da lahko delam. Ko te včasih že malo povoha smrt, znaš bolj ceniti prav vsak dan, ki pride, in poskušaš ta vsakodnevni dar tudi čim bolj izkoristiti za dobre namene.

Imam tudi obveznosti po župnijah, kjer nadomeščam duhovnike. Nazadnje sem za velikonočne praznike nadomeščal župnika v Šentjurju pri Grosupljem – prejšnji je namreč pred kratkim umrl – včeraj sem opravil tudi že prvo sveto birmo letos. Udeležujem se različnih romanj v tujino, kjer spremljam različne skupine, in zdi se mi, da je v Sloveniji kar močno prisotna želja ljudi po druženju, potovanju, po odkrivanju novega. Obenem pa ljudje k temu dodajajo dodano vrednost, duhovno plat. Na romanjih ne gre samo za turizem, ampak tudi in predvsem za duhovno krepitev.

Gotovo. Aleluja ni le to, da nekaj poteka po naših načrtih, temveč je bistvo v tem, da odkrivaš smisel in dokončno vidiš, da je velikonočna vesela vest v tem, da je življenje močnejše od smrti, da je ljubezen močnejša od sovraštva, dobrota od hudobije. Konec koncev tudi svetloba zmaguje nad temo, tako da je, v to sem trdno prepričan, zadnja beseda zagotovo življenje. Ni smrt.

Nikdar ni dovolj. V zgodovini je šla Cerkev tudi skozi sušne čase, skozi puščavo, in nekatere stvari je bilo treba potem postaviti povsem na novo. Tudi danes smo, kjer smo, oziroma smo tam, kjer Cerkev v razvitem svetu, predvsem v Evropi in v Ameriki, doživlja neko utrujenost. Neko slabotnost za sporočanje veselega oznanila, medtem ko je Cerkev na drugih koncih sveta precej bolj živa, denimo v Afriki in Aziji. Tam je veliko več duhovnih poklicev v primerjavi z Evropo, ki je trenutno res zelo slabo duhovno rodovitna.

Splošno sporočilo celotne Cerkve je po mojem mnenju še vedno naslednje: Pomagaj človeku. Tudi v manjših delih vesoljne Cerkve, po župnijah, tudi slovenskih, si prizadevajo za to, da se majhnemu človeku pride naproti. V to sem prepričan. Je pa res, da so razmere po svetu danes tako različne, da ponekod, kjer sta prisotna tudi strah in splošna bojazen pred zlorabami in tem, kaj begunci lahko prinesejo, to mogoče presojajo drugače kot papež, ki vidi celoto. Papež zagotovo meni, da mora Cerkev ohranjati evangeljsko sporočilo: lačen sem bil, pa ste mi dali jesti, begunec sem bil, pa ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli. Ta sporočila so se v Cerkvi, še posebej v minulem velikonočnem času, zelo poudarjala prek zgodbe o Jezusovem trpljenju, njegovi obsodbi in potem tudi smrti. V Jezusovem primeru se kaže vsa beda človeka, v njej ima svoj delež prav vsak izmed nas. Če človek v sebi nosi pozitivnost in odprtost za sočloveka, se to prav tako kot negativnost pozna povsod po svetu. Oblikuje se namreč neko javno mnenje.