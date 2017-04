Okrog nog ovite kavbojke

Po običaju najprej spijem obvezno kavo na sončni strani Velikega trga, kot Piazzo Unita imenujejo staroselci. Uživam v odprtosti tega trga, ki se predrzno spogleduje z rivo in morjem. Vse je idilično, dokler se pred nami ne prikaže ulični prodajalec, naš človek, z lesenim priborom. Postrežba ga opozori, da s svojo umetnostjo ne sme vznemirjati gostov. Vname se kratek prepir. Večini gostov je kristalno jasno, od kod je nezaželeni prodajalec, in dobro razumejo vsako njegovo besedo. A so vseeno tiho, kot da ne bi hoteli izdati svojega porekla. Seveda nas on vse po vrsti, ki se pretvarjamo, da smo srednja Evropa, pošlje nekam in se odpravi naprej. Kot da se ni nič zgodilo, dokončam kavo in še nekaj časa opazujem sonce, kako se spušča in plazi po strehah na senčni strani trga.

Čas je za sprehod do Trga Ponterosso, si rečem. Tam še nekaj časa ne bo sence. Nekje na pol poti se spomnim, da si že nekaj časa želim preveriti, ali imajo na železniški