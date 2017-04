Čeprav bi pričakovali med njima hudo rivalstvo, pa takratne tekme med ljubljanskimi in mariborskimi klubi niso imele statusa velikih derbijev. Ti so se tako v Ljubljani kot v Mariboru bili predvsem med glavnima mestnima rivaloma: v Mariboru med SSK Maribor in Rapidom, v Ljubljani med Ilirijo in ASK Primorje. Prav slednji je v času med obema vojnama veljal za največji derbi v Sloveniji.

Čeprav štejemo za začetek ljubljanskega klubskega nogometa ustanovitev dijaškega kluba Hermes leta 1909 in SK Ilirija leta 1911, je za razvoj nogometa v Ljubljani pomembna ustanovitev Sportnega kluba Primorje leta 1920, ki so ga ustanovili v Ljubljani živeči Primorci. Ilirija in Primorje sta se na nogometnem igrišču prvič srečala oktobra 1921. Prva leta je v medsebojnih bojih Ilirija prepričljivo zmagovala, po letu 1925 pa njene zmage niso bile več samoumevne in Primorje je postalo Iliriji, ki je bila tedaj vodilni in najmočnejši nogometni klub v Ljubljani, resen tekmec.

S tem, ko je Ilirija na domačih tleh dobila konkurenta, ki se je lahko enakovredno kosal z njo, so bile dane možnosti za igranje težjih, kakovostnejših in atraktivnejših tekem, ki so omogočale razvoj nogometne igre ter privabljale na tekme večje število gledalcev. Zeleno-beli (Ilirija) in črno-beli (Primorje) so se med seboj borili najprej za naslov slovenskega prvaka, kasneje pa tudi v kvalifikacijah za vstop v jugoslovansko ligo. Primorje je Iliriji vzelo naslov državnega prvaka v sezonah 1927/28 in 1928/29 in jo vedno premagalo v kvalifikacijah za igranje v državni ligi.

Pravila drukanja na stadionu

Povprečno sta Ilirija in Primorje odigrala dve medsebojni tekmi na leto, zato je bilo pričakovanje srečanja omenjenih dveh rivalov v javnosti toliko večje. Nogometni derbi med obema kluboma je bil glavni športni dogodek v Ljubljani, ki so mu tudi mediji posvetili veliko pozornosti. Ne nazadnje je bil prvi neposredni radijski prenos športnega dogodka v Sloveniji ravno tekma med Ilirijo in Primorjem 28. aprila 1929.

Ker so bili mestni derbiji vselej ogorčeni boji, si je vsaka stran hotela pridobiti čim večjo podporo publike. Ilirija je imela privržence predvsem v vrstah ljubljanskega meščanstva, medtem ko je imelo Primorje več podpornikov med študenti in delavci. O reklamah za tekmo se je 6. februarja 1933 razpisal tudi časopis Jutro: v njem preberemo, da sta pred tekmo iz obeh taborov izšla dva živobarvna letaka, ki sta vsem, ki jim nogomet ni pomembna zadeva, obrazložila stališče tako enega kot drugega kluba do vprašanja združitve obeh klubov v enotni klub. Posledica takšnega reklamiranja je bila, kakor ugotavlja avtor članka, da je večina publike prišla na tekmo ne toliko zaradi športa kot zaradi samega derbija.

Kako je bilo videti takratno navijanje oziroma drukanje, lahko razberemo iz opozorila Ljubljanske nogometne podzveze obiskovalcem tekme med Ilirijo in Primorjem 13. oktobra 1928. V njem so občinstvo pozvali, naj opusti nešportno vpitje, zasmehovanje, žvižganje in psovanje, kot tudi vihtenje dežnikov, zastavic in robcev kot oblike neciviliziranega izražanja tako simpatij kot antipatij. Med oblikami »sramotnega divjaštva« omenjajo tudi nemire na ulicah po tekmi. Kot so zapisali pri nogometni podzvezi, takšno nešportno obnašanje mestu in športu jemlje ugled, povrhu tega pa škoduje tudi blagajni prireditelja tekme.

Z nastopanjem Ilirije ter predvsem Primorja v državni jugoslovanski ligi je dobil ljubljanski nogomet v tridesetih letih svoje glavne tekmece v beograjskih ter zlasti zagrebških klubih. Na vsak njun ligaški nastop se je gledalo kot na nastop slovenskega kluba. Ko so igralci Primorja 30. aprila 1933 gostovali v Zagrebu pri Concordii, jih je po poročanju časopisa Jutro na tekmo pospremilo več kot tisoč ljubiteljev nogometa – »drukarjev«, ki so prihajali iz Kranja, Kamnika, Trzina, Zagorja, Celja, Sevnice itd. Ob tem je komentator zapisal, da bi bilo lepo in prav, če bi tudi v Zagrebu prišli navijat za Primorje tam živeči Slovenci, podobno kot so ob gostovanju storili Slovenci v Splitu in Sarajevu.

Del organiziranega ogleda omenjene tekme naj bi bil tudi, kot so zapisali v Jutru, skupinski sprevod udeležencev z vrhniško godbo na čelu po Zrinjevcu, Jelačičevem trgu, Ilici in Frankopanski ulici do gledališča. Tekmo so Primorjaši, kljub najmnožičnejši podpori slovenskih navijačev do takrat na gostovanju v Zagrebu, izgubili kar s 5 proti 0, kar je bil za ljubljansko ekipo, kot je zapisal Jutrov komentator, predvsem velik moralni poraz. Domači mediji so na ligaške tekme gledali tudi skozi oči dokazovanja, da se lahko slovenski nogomet že enakovredno kosa s hrvaškim in srbskim, ki sta veljala za bolj razvita. Zmago Primorja nad zagrebškim HAŠK-om 11. maja 1931 je časopis Jutro pospremil s komentarjem, da bodo po porazu v Zagrebu končno le uvideli, da so šli s podcenjevanjem slovenskega nogometa malo predaleč. To podcenjevanje je šlo predvsem na račun tehnike igranja, po kateri so se odlikovali zagrebški klubi. Slabo tehnično podkovanost je Primorje reševalo s hitrostjo, borbenostjo in požrtvovalnostjo in to so mu priznavali tudi zagrebški časopisi. V časopisu Novosti so tako ob enem od remijev HAŠK-a s Primorjem zapisali, da Primorjaši niso posebni tehničarji, toda izredni borci z izvrstno kondicijo.