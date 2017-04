Senožečani so ena od mnogih trenutno delujočih civilnih iniciativ pri nas. In za zdaj dajejo vtis polnega zagona. Jožef Škof, njihov kolega z druge strani države oziroma dolgoletni predsednik Društva civilne iniciative Malečnik iz istoimenskega kraja pri Mariboru, po dvanajstih letih preigravanj z raznimi institucijami ne daje več vtisa svežosti: »Če bi imel še enkrat možnost, se ne bi spustil v to. Dosegli smo, da si lahko dimnikarja izberemo sami. Za to smo se borili deset let. V dimnikarstvu obstajajo takšne zadeve, da se ti lahko pomrači um. In danes je stanje v bistvu še slabše, kot je bilo prej. V tej Sloveniji se ne splača boriti, ampak je najboljše stati za šankom in čakati, da bodo drugi kaj naredili.«

A civilništvo ni nujno jalov posel. Alešu Primcu se na račun iniciative »Za družino in pravice otrok« obeta politična kariera. Konec koncev je tudi večina dandanašnjih slovenskih strank izšla iz tako imenovanih »novih družbenih gibanj«. Ta so bila do neke mere podobne civilnodružbene struje, kakršne so danes civilne iniciative. Pa še kaj bi se dalo našteti. Smo območje, kjer institucije in državne tvorbe niso preveč trdne. Konec koncev še vedno živi kak Slovenec, ki je v svojem življenju zamenjal vsaj štiri države. Ne da bi se premikal.