Zdravilka Sabina Cimerman je od nekdaj čutila, da mora iti po svoje in zaživeti zunaj sistema, ki ji onemogoča početi tisto, kar si zares želi. Zato je pred tremi desetletji pustila službo in se posvetila alternativnemu izobraževanju.

Zadnja leta izvaja zlasti Bownovo terapijo, ki zbuja sposobnost samozdravljenja. Tehnika deluje na avtonomno živčevje in na človekov energijski sistem, izvaja pa se z nežnimi prijemi na določenih delih telesa. »Za to je poleg strokovne usposobljenosti ključna predanost,« saj naj bi imela terapevtska tehnika le z njo pravi učinek, pojasnjuje Sabina.

Sama nikoli ni imela zdravstvenih težav, veliko pa jih je imel njen oče, ki je bil pogosto bolan. Zato je začela z oskrbo in terapijami pri očetu, kmalu pa ji je postalo jasno, da bi rada pomagala vsem. Opravila je veliko različnih šolanj, od homeopatije in kitajske medicine do izobraževanja za terapevta naravnega zdravljenja. Z dodatnim izobraževanjem so se prepletli tudi vsi njeni dopusti, saj je bila njena želja po novem znanju velika. »Vedno dobiš delček novega znanja, ki ti še manjka.« Da je prišla do tega, pa je veliko delala z ljudmi, jih spoznavala ter učila, kako si lahko pomagajo sami.

Poslanstvo, položeno v zibelko

Že od malih nog je čutila, da je drugačna, in je imela zaradi drugačnosti, ki jo ljudje težko sprejemajo, veliko težav, tudi s starši. Je pa vedno zaupala vase, saj je bilo okoli nje malo ljudi, ki bi verjeli vanjo. »Nikoli nisem razlagala, da grem v Indijo, saj so me obsojali, da sem v nekakšni sekti.« Ker pred 30 leti v Sloveniji ni bilo dovolj knjig, interneta, facebooka in ljudi, ki bi imeli ustrezno znanje, je raziskovala energije pokrajine, ljudi in živali v tujini. Odkrivala je, zakaj zbolevajo, kakšne so njihove težave, kako jih zdravijo in delala primerjave. »V Indiji sem se učila joge, v Sibiriji sem raziskovala energije, ker je ta pokrajina močno povezana s kozmosom, v Himalaji so me zanimale gore, tam sem se zavedela svoje majhnosti.«

Ljudje k Sabini prihajajo zaradi različnih razlogov in zaradi različnih težav. Včasih zaradi poškodb, pomanjkanja življenjske energije ali pa hudega stresa in strahov. »Zdravila sem veliko žensk, ki niso mogle zanositi,« je povedala. Njen cilj pa je v povezavi in sodelovanju alternativne in uradne medicine, saj hodita z roko v roki in se dopolnjujeta. »Rada bi, da bi čim več ljudi vedelo za alternativno medicino in zdravljenje z njo,« pravi. Spletne strani nima. Prepričana je, da se dobre stvari same širijo od ust do ust. Njeno poslanstvo je preprosto delovanje za dobro ljudi. »Ko veš, kdo si in kakšna je tvoja pot, slediš glasu, delu in ustvarjanju.«