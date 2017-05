V Domu na Planinci so nas zelo prijazno sprejeli, nam razkazali celotno posestvo in nas med sproščenim klepetom postregli s slivovo pito, domačim čajem in glasbeno-plesnim kulturnim programom. Ob pogledu na izjemno dobro založeno kaščo in klet nam je bilo hitro jasno, koliko časa družina posveti pridelavi in predelavi živil, štirje mlajši prebivalci hiše pa so zagotavljali, da v delu uživajo in ga dojemajo kot igro.

Satja, ki obiskuje peti razred osnovne šole, nam je zaupala: »Tu mi je zelo všeč, imamo se lepo. V prostem času plešem latinsko-ameriške in standardne plese z bratom, igram tudi klavir. Vsi štirje doma pomagamo, to je za nas igra.«

Brez hinavščine in nasilja

O drugačnem življenju devetčlanske družine, ki živi v svojem domu na Planici v samooskrbi in stiku z naravo, se je pred leti v medijih kar precej razpravljalo. Nekateri so družino podpirali, drugi so jih zasmehovali. Nas pa je zanimalo, zakaj so se odločili za tako življenje in kaj je bila tista prelomnica, zaradi katere so se odločili zaživeti drugače?

Posestvo so kupili pred nekaj več kot dvema desetletjema in ga iz odlagališča odpadkov spremenili v raj. Na njem živijo v sožitju z naravo in živalmi, ki jim delajo družbo. Imajo več pavov, dve lami, kar nekaj konjev, mačk in izredno prijaznega psa.

Hiša in čudovita okolica trenutno predstavljata dom devetim ljudem, vendar pa je opremljena tako, da lahko sprejme tudi začasne obiske in skupine ljudi, ki napovedano prihajajo na druženja. Po hiši in v njeni okolici so razstavljene mnoge fotografije družine in boga Sathye Sai Babe, ki jih, po njihovih besedah, spremlja in vodi.

Družina večino svojega časa preživi doma, saj imajo tu vse, kar potrebujejo. »Pred spremembo sem ogromno potovala, naletela sem na lepe in slabe dogodke, kar mi je odprlo oči, da krutost ne pelje nikamor. Pri nas ni hinavščine in nasilja,« pripoveduje Alojzija, javno najbolj prepoznavna članica družine, ter doda, da predstavlja temelj njihove družine nenasilje. »Naučili smo se začutiti mehkobo in plemenitost življenja, tu smo srečni,« pravi Alojzija in pojasni, da ima vsak svoje sanje. »Moje sanje, ki so se vedno znova ponavljale, so bile povezane s tem projektom. Dolgo nisem vedela, da bo ta oživel skozi mene. Potem sem dozorela in skupaj z mano projekt.«

Velika sprememba se je zgodila, ko je Alojzija v spremstvu somišljenikov pred šestimi leti odpotovala v Puttaparthi, rojstni kraj boga Sathye Sai Babe. »Tam je bog med čaščenjem Planinco oznanil za svoj drugi dom. To je bil ključen in neizbežen mejnik, ki je spremenil življenje vsem v družini,« pripoveduje.