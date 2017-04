»Razočaran sem nad strogo kaznijo. Kršil sem pravila, priznal sem napako, zvezi priložil zdravniško poročilo, ki dokazuje, da sem zasvojen s stavami. Ni pomagalo, ampak se bom pritožil. Če bo kazen ostala, me bo prisilila v zgodnjo upokojitev,« je odločitev FA komentiral 34-letni Barton, nekdanji nogometaš Manchester Cityja, Newcastla, Marseilla in ekipe Glasgow Rangers.

Barton je stavil 1620-krat, v 42 primerih, ko je igralo njegovo moštvo. Priznal je, da je stavil tudi na poraze svojih klubov; to se je sicer zgodilo 15-krat. »Nikoli pa nisem stavil na tekme, na katerih sem igral in na katere sem imel vpliv,« je dejal Barton, ki bo moral plačati še denarno kazen, in sicer dobrih 35 tisoč evrov.

Med tem je zveza že objavila javno pojasnilo in izpostavila, da starost igralca ne more biti upoštevana, saj so pravila enaka za vse. Ob tem so na zvezi pojasnili, da je to glede na okoliščine najnižja možna kazen.

To ni prvi škandal vročekrvnega Joeyja Bartona Za Bartona to ni prva kazen. V preteklosti je imel veliko težav z disciplino, maja 2008 je bil celo pol leta zaprt, ker naj bi se v centru Liverpoola opit zapletel v pretep. Istega leta je dobil tudi pogojno zaporno kazen, ker je na treningu surovo napadel soigralca pri Manchester Cityju Ousmanea Daboja. Nedolgo zatem je bil prodan v Newcastle. Večkrat ga je zaradi nasilnih prekrškov kaznovala tudi FA.