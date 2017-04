Južnoameriški nogometni funkcionarji so bili močno vpleteni v korupcijsko afero, ki jo preiskujejo ameriške oblasti in ki je med drugim leta 2015 odnesla takratnega predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife Seppa Blatterja. Paragvajca Domingueza so izvolili za predsednika CONMEBOL, da se spoprime s korupcijo.

Nekateri funkcionarji južnoameriške zveze so obtoženi, da so s podkupninami za sponzorstva in marketinške pogodbe v žepe pospravili na milijone dolarjev. Med obtoženimi so tudi trije nekdanji predsedniki CONMEBOL – Urugvajec Eugenio Figueredo ter Paragvajca Nicolas Leoz in Juan Angel Napout. Figueredo in Leoz sta sicer v hišnem priporu in sta le dve imeni od približno 40 funkcionarjev, ki so jih aretirali v tako imenovani aferi "Fifagate".