Kawhi Leonard je dosegel 29 točk in pomagal ostrogam do drugega kroga končnice. Za zmago nad Memphis Grizzlies so v boju na štiri zmage potrebovali šest tekem. Izkazal se je tudi Francoz Tony Parker, ki je k zmagi dodal 27 točk. »Trenutno igra na ravni MVP-ja in upam, da bo lahko zadržal takšno formo, saj ga bomo v naslednjem krogu še kako potrebovali,« je o soigralcu Leonardu dejal francoski zvezdnik.

LaMarcus Aldridge je dodal 17 točk in 12 skokov za San Antonio, ki je v Memphisu zmagal sploh prvič to sezono. Za grizlije je 26 točk dosegel Mike Conley, ki je tako še na peti tekmi zaporedoma zbral vsaj 20 točk. San Antonio se bo v konferenčnem polfinalu v boju na štiri zmage pomeril s Houston Rockets, dvoboj drugega kroga se bo začel v ponedeljek.