Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi vdora vode zaprta tudi regionalna cesta v Bohinjski Bistrici, ki vodi proti Bledu, zapora zaradi poplavljenega cestišča pa je tudi na glavni cesti Most na Soči-Tolmin pri Modreju.

Zemeljski plaz se je v četrtek zvečer sprožil tudi na lokalno cesto v Belih Vodah v občini Šoštanj in zaprl polovico ceste.

Nekaj ur kasneje se je v soteski pri Igli v naselju Podveža na regionalno cesto Luče-Solčava sprožil skalni plaz, med katerim so bile posamezne skale po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje premera več kot štiri metre. Zaradi plazu in poškodovanega cestišča je cestna povezava povsem prekinjena, dostop do kraja dogodka pa zaradi ponavljajočih podorov izredno nevaren.

Na Jesenicah, v Kamniku in Medvodah so imeli nekaj težav z meteorno vodo, na Hrušici je narasel hudournik ogrožal stanovanjski objekt. Zaradi slabo delujoče cestne kanalizacije je meteorna voda začela zalivati tudi stanovanjski objekt v Bresternici pri Mariboru, v Legnu pri Slovenj Gradcu pa se je zaradi velike količine padavin zamašila odvodna cev za meteorno vodo delavnice za obdelavo plastike, zato je voda začela ogrožati objekt. Gasilci so zamašeno cev začasno sanirali in vrata delavnice zaščitili s protipoplavnimi vrečami.