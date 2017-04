Po štirih mesecih napetega pričakovanja je francosko sodišče v mestu Colmar zavrnilo zahtevo Srbije, da naj Francija kosovskega politika Ramusha Haradinaja izroči Srbiji, kjer naj bi mu sodili zaradi domnevnih zločinov nad civilisti v času spopadov na Kosovu v obdobju 1998–1999. Nekdanjega kosovskega premierja so na haaškem sodišču že dvakrat oprostili, toda Srbija mu, kot pravi, očita druge zločine, zato vztraja, da je mednarodna tiralica upravičena.

Neenotni okrog tiralice

Ramush Haradinaj je zaradi te tiralice, izdane leta 2004, že imel nekaj težav, med drugim tudi v Sloveniji, saj države niso enotne v zvezi z njo. Kljub temu Haradinaja, ki je bil tudi eden izmed poveljnikov Osvobodilne vojske Kosova, niso izročili Srbiji. Deloma tudi zato ne, ker po Evropi potuje z diplomatskim potnim listom. Ob decembrski aretaciji v Franciji, ko je bil na poti v Švico, in po sklepu, da zahtevo Srbije preuči sodišče, pa je v Beogradu znova zraslo upanje, da bi lahko sodili vsaj enemu od kosovskih Albancev, za katere naj bi imeli dokaze, da so storili vojne zločine. Odločitev sodišča je Haradinaj pospremil z izjavo, da gre »za še eno zmago kosovskih Albancev«, predsednik Kosova Hashim Thaçi pa je v Prištini dejal, da je to »dobra novica za Kosovo«. V Prištini, kjer so razsodbo pozdravili tudi s streli v zrak, so se takoj lotili priprav za sprejem Haradinaja na osrednjem prištinskem trgu, kamor naj bi prispel včeraj zvečer.