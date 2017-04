Ruske oblasti so že v sredo razglasile neodvisno politično gibanje Odprta Rusija nekdanjega ruskega oligarha Mihaila Hodorkovskega za »nezaželeno organizacijo« in prepovedale njeno delovanje. Uradno se prepoved nanaša na tri nevladne organizacije, poleg omenjene s sedežem v Rusiji še na istoimensko, registrirano v Veliki Britaniji, ter z njima povezan inštitut za moderno Rusijo (IMR), ki ga je v New Yorku ustanovil Mihailov sin Pavel Hodorkovski. Državno tožilstvo je prepoved utemeljilo z izjavo, da »njihova dejavnost, usmerjena k sprožanju protestov in destabilizaciji domačega političnega položaja, pomeni grožnjo ustavnim temeljem Rusije in varnosti države.«

S pozivoma »Dovolj« in »Namesto Putina« ter kratkim odgovorom na prepoved: »Vidimo se 29. aprila« Odprta Rusija začenja kampanjo proti ponovni izvolitvi Putina slabo leto pred predvidenimi predsedniškimi volitvami. Kremelj je za danes sklicane proteste v več ruskih mestih razglasil za nezakonite in napovedal, da bodo varnostne sile temu primerno posredovale, če bo do zbiranja prišlo. Ker so se na marčevskih demonstracijah za vezivno tkivo nezadovoljstva ljudstva z aktualno oblastjo izkazale obtožbe o obsežni korupciji nekdanjega predsednika in sedanjega premierja Dmitrija Medvedjeva, pa nekateri politični analitiki ocenjujejo, da bo Putin proti njemu usmerjene proteste ublažil z njegovo odstavitvijo. Dokumentacijo o tem, da je Medvedjev zlorabil oblast za osebno bogatenje z nakupi nepremičnin in jaht, je objavil opozicijski vodja Aleksej Navalni. Informacij ni učinkovito zanikal niti premier, ki je pred poslanci dume dejal le, da na neutemeljene obtožbe ne odgovarja. V eksilu živeči Hodorkovski, ki je po za zahodno javnost politično motiviranem procesu zaradi domnevnih prevar na čelu energetskega giganta Jukosa za več let končal v zaporu, po Putinovi pomilostitvi pa se preselil v Švico, kjer ostaja oster predsednikov nasprotnik, pa želi ljudsko nezadovoljstvo dovolj zgodaj preusmeriti na kremeljskega vladarja.

Putin lahko prek Medvedjeva rešuje svoj položaj Putin se pri svoji morebitni odločitvi za zamenjavo Medvedjeva lahko opre tudi na v sredo objavljeno raziskavo javnega mnenja Levada centra, ki kaže, da so obtožbe o korupciji naletele na plodna tla. Da bi moral premier oditi, je zdaj prepričana že skoraj polovica Rusov, 52 odstotkov pa jih je odgovorilo, da mu ne zaupajo več. Še pred nedavnim je bilo takšnih deset odstotnih točk manj, video, ki ga je o njegovem korupcijskem početju na youtubu objavil Navalny in po mnenju Medvedjeva gledalcu ne omogoča ločevanja dejstev od fikcije, pa je v Rusiji dosegel že 20 milijonov gledalcev in njihov negativen odnos do premiera samo krepi. Natalija Zimakova, tiskovna predstavnica ruske vlade, je za Reuters dejala, da Medvedjev »ne posveča večje pozornosti anketam, še posebej ne tistim, ki jih opravlja Levada center po političnem naročilu«. Levada se sicer označuje za neodvisno nevladno organizacijo, oblasti pa so jo lani uvrstile med »tuje agenture«, ker se financira tudi iz tujine.